Proyecto obligaría a distribuidoras eléctricas a compensar a clientes por fallas del servicio

El Gobierno Nacional presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca reforzar los derechos de los usuarios del servicio eléctrico y permitir el reconocimiento de compensaciones económicas cuando las empresas distribuidoras incumplan las normas de calidad. La propuesta fue presentada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y modifica el texto único de la Ley 6 del 3 de febrero de 1997, que establece el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad en Panamá. Durante su exposición, Orillac reconoció el deterioro sistemático en la calidad del suministro y enumeró entre las principales quejas de los consumidores las fluctuaciones de voltaje, los apagones frecuentes, los daños causados a electrodomésticos y las deficiencias en la atención de reclamos. El Ejecutivo sostiene que estas irregularidades afectan directamente la economía de los hogares, el funcionamiento de comercios e industrias y la confianza de los ciudadanos en las empresas responsables de distribuir energía. Compensaciones por incumplimientos Uno de los elementos más relevantes del proyecto es el fortalecimiento del derecho de los usuarios a recibir un resarcimiento económico cuando las distribuidoras incumplan los estándares establecidos. La propuesta contempla:

Plazos definidos para responder los reclamos.

Mayor transparencia en la información entregada a los clientes.

Reconocimiento de créditos por incumplimientos de las normas de calidad.

Nuevas herramientas para que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) fiscalice a las concesionarias.

Ampliación de las facultades de cobro coactivo en procesos administrativos destinados a indemnizar al consumidor final.

Las compensaciones deberán otorgarse conforme a las normas reglamentarias vigentes y a las decisiones adoptadas por la autoridad reguladora. El proyecto también pretende equilibrar la relación entre los usuarios y las compañías eléctricas, debido a que actualmente los consumidores denuncian dificultades para demostrar daños, tramitar reclamaciones y obtener respuestas oportunas.

Más obligaciones para las distribuidoras

La iniciativa amplía las responsabilidades de las empresas encargadas de la distribución eléctrica y las obliga a avanzar hacia la modernización del sistema. Entre las medidas planteadas figuran la incorporación de redes inteligentes, mejoras en los sistemas de medición, estándares de transparencia operativa y nuevos compromisos de inversión. El objetivo es contar con una infraestructura más resistente, eficiente y preparada para incorporar tecnologías que faciliten la transformación y descarbonización de la matriz energética panameña.

Electrificación rural y acceso universal