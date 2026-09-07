AIG alista Registro de Ofensores Sexuales en el portal Panamá Conecta

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) concluyó la fase de desarrollo tecnológico del nuevo Registro de Ofensores Sexuales, una herramienta que estará integrada en la plataforma estatal Panamá Conecta y que se encuentra a la espera de los trámites legales correspondientes para entrar en funcionamiento.

Así lo confirmó el administrador de la AIG, Adolfo Fábrega, quien precisó que el despliegue del sistema depende en este momento del refrendo de un convenio jurídico indispensable para su puesta en marcha oficial.

“El Registro de Ofensores Sexuales ya terminamos el desarrollo y ya está por habilitarse en Panamá Conecta. Estamos esperando un refrendo de un convenio simplemente por la materia jurídica para poder sacarlo en vivo”, explicó Fábrega, durante su paso por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

El administrador de la AIG señaló que este proceso de validación legal es habitual en el desarrollo de herramientas digitales del Estado, donde el avance tecnológico debe marchar a la par del sustento normativo.