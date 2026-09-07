AIG alista Registro de Ofensores Sexuales en el portal Panamá Conecta

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) concluyó la fase de desarrollo tecnológico del nuevo Registro de Ofensores Sexuales, una herramienta que estará integrada en la plataforma estatal Panamá Conecta y que se encuentra a la espera de los trámites legales correspondientes para entrar en funcionamiento.
Así lo confirmó el administrador de la AIG, Adolfo Fábrega, quien precisó que el despliegue del sistema depende en este momento del refrendo de un convenio jurídico indispensable para su puesta en marcha oficial.
“El Registro de Ofensores Sexuales ya terminamos el desarrollo y ya está por habilitarse en Panamá Conecta. Estamos esperando un refrendo de un convenio simplemente por la materia jurídica para poder sacarlo en vivo”, explicó Fábrega, durante su paso por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
El administrador de la AIG señaló que este proceso de validación legal es habitual en el desarrollo de herramientas digitales del Estado, donde el avance tecnológico debe marchar a la par del sustento normativo.
Fábrega destacó que el Registro de Ofensores Sexuales es un ejemplo de las soluciones de gestión pública que pueden replicarse dentro de Panamá Conecta, plataforma concebida como el punto centralizado para la tramitación e interacción entre la ciudadanía y las instituciones del Estado.
“Cualquier tema que tenga que ver con la interacción del ciudadano y el Estado, una de las estrategias que queremos seguir es que sea una sola puerta única digital (...), y ese es el objetivo del programa Panamá Conecta”, enfatizó.
En cuanto al trabajo conjunto con la Asamblea Nacional sobre iniciativas legales que involucran componentes tecnológicos o que imponen atribuciones a la entidad, el titular de la AIG indicó que la institución atiende de forma prioritaria las solicitudes de criterio y consultas técnicas enviadas por los diputados.
“Siempre tratamos de atenderlas en el menor tiempo posible para asegurar que tienen la posición y retroalimentación de la AIG en cualquier consulta que nos hagan, pero al final, si surge una ley que dicta órdenes a la AIG, se hace”, afirmó.
En ese sentido, Fábrega hizo un llamado a los legisladores para que, en la redacción de nuevas normativas, se contemple de forma explícita el uso de la plataforma estatal para la gestión de trámites y certificaciones.
“Si están emitiendo leyes, les agradecería mucho si incluso en la ley nos incluyen que la solicitud, atención o emisión de certificado se haga por Panamá Conecta”, señaló.
El jugador panameño analiza el séptimo lugar de Panamá en el Mundial de Flag Football y detalla el proceso clasificatorio hacia Los Ángeles 2028
El retiro de los sombreros y la intervención de la Plaza de Francia han reducido, según comerciantes consultados, el flujo de visitantes y las ventas de...
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros