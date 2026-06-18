Panamá actualiza su estrategia para frenar el embarazo adolescente

Tras una década de avances, el embarazo adolescente volvió a subir en Panamá. La tasa de fecundidad en menores de 20 años aumentó un 15% entre 2021 y 2025, según informes del Ministerio de Salud (Minsa) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP). El gobierno trabaja de la mano del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para intentar frenar este fenómeno que genera un impacto económico estimado en $1,500 millones anuales.

Un repunte tras años de avances

Aunque entre 2012 y 2022 los nacimientos en este grupo bajaron de 15,000 a 9,531 (una reducción de 5,469 casos en una década), la tasa de fecundidad en ese grupo volvió a subir estos últimos cuatro años, de acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP). Según estos datos, al menos 21 niñas y adolescentes quedan embarazadas cada día en el país. Las cifras más altas se concentran en Darién, Bocas del Toro y las comarcas Ngäbe-Buglé, Guna Yala y Emberá-Wounaan, donde la pobreza extrema y las uniones tempranas duplican o triplican la media nacional.

La respuesta del Estado