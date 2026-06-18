Panamá actualiza su estrategia para frenar el embarazo adolescente

Aunque <b>entre 2012 y 2022 los nacimientos en este grupo bajaron de 15,000 a 9,531</b> (una <b>reducción de 5,469 casos </b>en una década), la tasa de fecundidad en ese grupo volvió a subir estos últimos cuatro años, de acuerdo con el<b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud"> Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> y la <b>Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP). </b>Según estos datos, al menos <b>21 niñas y adolescentes quedan embarazadas cada día en el país</b>. Las <b>cifras más altas</b> se concentran en <b>Darién, Bocas del Toro y las comarcas Ngäbe-Buglé, Guna Yala y Emberá-Wounaan,</b> donde la pobreza extrema y las uniones tempranas duplican o triplican la media nacional.