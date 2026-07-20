Meduca suspende clases en Ñö Kribo este martes por fuertes lluvias

Las actividades escolares en todos los centros educativos de la región de <b>Ñö Kribo</b>, dentro de la <a href="/tag/-/meta/comarca-ngabe-bugle">Comarca Ngäbe-Buglé</a>, quedaron suspendidas para este <b>martes 21 de julio de 2026</b>. La decisión, adoptada por la Dirección Regional del <a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a>, responde al peligro que generan las intensas lluvias registradas en las zonas costeras y de cordillera.Informes de los estamentos de emergencia confirmaron que <b>las precipitaciones continuas provocaron el incremento del caudal en ríos y quebradas</b>, además de la saturación de los suelos. Estos factores elevan la posibilidad de inundaciones y deslizamientos de tierra, lo que dificulta el traslado seguro de los alumnos, educadores y personal administrativo.La autoridad educativa comarcal calificó la medida como un paso preventivo y señaló que mantiene una supervisión constante sobre la evolución del tiempo junto con el <b>Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) </b>y el<b> Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)</b>.Hasta el momento, <b>la institución no precisó la cantidad exacta de colegios ni la cifra de estudiantes afectados</b> en esta zona geográfica. Tampoco detalló si se registran daños en las estructuras de los planteles.El Meduca solicitó a la comunidad mantener la vigilancia de los reportes oficiales e indicó que comunicará oportunamente la fecha para la reanudación de las labores escolares en la región.