Meduca suspende clases en Ñö Kribo este martes por fuertes lluvias

Las actividades escolares en todos los centros educativos de la región de Ñö Kribo, dentro de la Comarca Ngäbe-Buglé, quedaron suspendidas para este martes 21 de julio de 2026. La decisión, adoptada por la Dirección Regional del Ministerio de Educación (Meduca), responde al peligro que generan las intensas lluvias registradas en las zonas costeras y de cordillera.

Informes de los estamentos de emergencia confirmaron que las precipitaciones continuas provocaron el incremento del caudal en ríos y quebradas, además de la saturación de los suelos. Estos factores elevan la posibilidad de inundaciones y deslizamientos de tierra, lo que dificulta el traslado seguro de los alumnos, educadores y personal administrativo.

La autoridad educativa comarcal calificó la medida como un paso preventivo y señaló que mantiene una supervisión constante sobre la evolución del tiempo junto con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Hasta el momento, la institución no precisó la cantidad exacta de colegios ni la cifra de estudiantes afectados en esta zona geográfica. Tampoco detalló si se registran daños en las estructuras de los planteles.

El Meduca solicitó a la comunidad mantener la vigilancia de los reportes oficiales e indicó que comunicará oportunamente la fecha para la reanudación de las labores escolares en la región.