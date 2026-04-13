Meduca extiende suspensión de clases este 14 de abril en zonas afectadas por lluvias

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la suspensión de clases para este martes 14 de abril en varias regiones del país debido a condiciones climáticas adversas que representan un riesgo para estudiantes y docentes.

La medida, confirmada en un comunicado oficial este lunes, responde a la alerta por lluvias intensas, crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra, que ya afectan algunas comunidades.

¿Dónde no habrá clases?

Las clases estarán suspendidas en:

El corregimiento de Calovébora, en la costa norte de Veraguas

La región de Ñö Kribo, en la Comarca Ngäbe-Buglé

13 centros educativos en la provincia de Bocas del Toro

En Bocas del Toro, la medida incluye planteles ubicados en:

Quebrada Canela, Bisira N.° 3, Alto Dos Caños Anexa, Dos Caños Abajo, San San Drury, San San Mona, San San Medio, San San y Oriente de Risco.

Además, se suman escuelas del área del Teribe como:

Siekning, Solon, Tres Piedras y Sieyick.

¿Por qué suspendieron las clases?

El Meduca explicó que la decisión se tomó ante un escenario de inestabilidad atmosférica, con tormentas, ráfagas de viento y aumento del caudal de ríos y quebradas.

Estas condiciones, según el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), representan un peligro directo para la movilidad y seguridad de la comunidad educativa.

Tragedia en medio del mal clima

El comunicado también confirmó un hecho lamentable: un estudiante de 16 años falleció el domingo 12 de abril, tras ser sorprendido por una corriente de agua mientras regresaba a su casa en la comunidad de Coronte, distrito de Kankintú.

El Ministerio de Educación expresó sus condolencias a los familiares del menor.

¿Cuándo regresan las clases?

Por ahora, el reinicio de las actividades escolares dependerá de cómo evolucione la situación climática.

Las autoridades indicaron que se mantendrán en monitoreo constante y anunciarán oportunamente cuándo será seguro retomar las clases.