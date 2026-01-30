Canal de Panamá publica pliegos de precalificación para gasoducto y nuevas terminales portuarias

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) publicó este jueves los pliegos de precalificación para el desarrollo del gasoducto interoceánico y los puertos de Corozal y Telfers.

Se trata de un paso clave dentro del proceso de selección de concesionarios para proyectos estratégicos del sistema logístico nacional.

La ACP aclaró que este proceso no guarda relación con el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia sobre la concesión de Panama Ports Company en los puertos de Cristóbal y Balboa.

Los pliegos de precalificación están disponibles en el sitio web del Canal de Panamá. En ellos se detallan los requisitos técnicos, financieros y legales que deberán cumplir las empresas interesadas en participar.

La documentación que se presente será evaluada por una Junta Técnica de Evaluación, encargada de verificar el cumplimiento de los criterios exigidos antes de avanzar a la fase de licitación.

El Gasoducto

En el caso del corredor energético, el proyecto contempla la construcción de un gasoducto de aproximadamente 76 kilómetros. Este conectaría el Atlántico y el Pacífico. Estaría diseñado para transportar propano, butano y etano. Tendría una capacidad de hasta 2.5 millones de barriles diarios.

Según lo planteado, el gasoducto no requeriría tránsito por las esclusas del Canal. Tampoco implicaría consumo adicional de agua dulce. Esto responde a los criterios de sostenibilidad operativa que impulsa la Autoridad del Canal de Panamá.

Para el desarrollo de esta iniciativa, el Canal sostuvo reuniones con más de 20 empresas internacionales del sector energético, logístico y financiero. Todas manifestaron interés en evaluar su participación en el proceso de precalificación.

Los puertos

En cuanto al componente portuario, la iniciativa contempla el desarrollo de dos terminales de trasbordo de contenedores. Una estaría ubicada en el Atlántico y otra en el Pacífico. El objetivo es incrementar la capacidad nacional de trasbordo entre 5.0 y 6.0 millones de TEU adicionales por año.

Con esta expansión, Panamá busca consolidar su liderazgo como un centro intermodal competitivo a nivel global. Para esta iniciativa, el Canal sostuvo reuniones individuales con operadores portuarios de alcance internacional.

Como parte del fortalecimiento de estos proyectos, la Junta Directiva del Canal autorizó una operación de compraventa de bienes inmuebles con la Nación. La transacción se realizará a través del Ministerio de Economía y Finanzas. El objetivo es asegurar terrenos estratégicos necesarios para el desarrollo de iniciativas logísticas.

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, había adelantado esta semana que el proceso de precalificación permitirá avanzar de manera ordenada hacia la fase de licitación.

“En las próximas semanas vamos a estar anunciando el inicio del proceso de precalificación para poder avanzar y posteriormente invitar a las empresas a participar en la licitación, con la expectativa de que todo el proceso pueda culminar en 2026”, indicó.