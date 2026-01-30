Sindicato de puertos alerta por estabilidad laboral tras el fallo de inconstitucionalidad del contrato con Panama Ports

El Sindicato Industrial de Trabajadores, Estibadores, Verificadores y Operadores de los puertos de Balboa y Cristóbal expresó su preocupación por la estabilidad laboral de los trabajadores, en medio del escenario que enfrenta el sector portuario tras declarar el pleno de la Corte Suprema de Justicia inconstitucional el contrato entre Panama Ports y el Estado panameño de 1997.

Reginaldo Churche, secretario general del sindicato, que representa a la mayoría de los trabajadores de ambos puertos, señaló que la principal inquietud de la organización sindical es la seguridad en el empleo. “A nosotros, como organización sindical, nos preocupa más que todo la estabilidad laboral de los trabajadores, ya que eso es lo que está en juego”, afirmó.

La reacción del dirigente sindical se produjo luego de que la noche del jueves 29 de enero el pleno de la CSJ declarara inconstitucionales la Ley N.° 5 del 16 de enero de 1997, sus adendas y el acto de prórroga relacionados con el contrato de concesión entre el Estado panameño y Panama Ports Company, S. A.

La decisión fue adoptada durante una sesión ordinaria del pleno, tras la discusión de dos demandas de inconstitucionalidad, identificadas como los expedientes 119313-2025 y 17547-2025. De acuerdo con información conocida por La Estrella de Panamá, las normas declaradas inconstitucionales están vinculadas al contrato que regula el desarrollo, construcción, operación y administración de las terminales portuarias de contenedores, Ro-Ro, pasajeros, carga a granel y carga general en los puertos de Balboa y Cristóbal.

Churche reconoció que se trata de una situación que afecta a las terminales portuarias a nivel mundial; no obstante, subrayó que la prioridad del sindicato está centrada en la realidad local. “Sabemos que este es un tema a nivel mundial que afecta a todas las centrales del puerto, pero para nosotros lo importante es la estabilidad aquí en Balboa y Cristóbal, que es donde tenemos la mayoría de los trabajadores que aglutinan a nuestros sindicatos”, sostuvo.

El dirigente sindical también informó que una comitiva del Ministerio de Trabajo se encuentra en las oficinas de Panama Ports como parte del proceso que se desarrolla tras el fallo judicial.

Por su parte, el presidente de la República, José Raúl Mulino, informó la mañana de este viernes 30 de enero que designó a Alberto Alemán Zubieta como coordinador de un equipo técnico encargado de analizar las distintas competencias relacionadas con los puertos de Panama Ports, luego de que la CSJ declarara inconstitucional el contrato entre la empresa y el Estado panameño.

Mulino añadió que ya se han sostenido conversaciones preliminares con empresas del sector portuario y destacó la gestión con APM Terminals Panamá, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk, la cual ha manifestado su disposición para asumir de manera transitoria la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

El presidente señaló que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral acompañará el proceso para garantizar que la transición en los puertos se realice de forma fluida y transparente como ente rector de las relaciones laborales en el país.

”Ahora quiero dirigirme a los trabajadores, quiero ser claro su fuente de trabajo es el activo más importante de nuestras terminales y está garantizado, no se producirán despidos”, aseguró Mulino.