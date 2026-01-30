APM Terminals está dispuesta a operar temporalmente Balboa y Cristóbal

APM Terminals confirmó su disposición a asumir de forma temporal la operación de las terminales portuarias de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, tras la comunicación reciente del presidente de la República, José Raúl Mulino, relacionada con el futuro de ambas infraestructuras estratégicas del sistema logístico panameño.

La empresa señaló que esta eventual participación tendría como objetivo mitigar riesgos que puedan afectar la continuidad de los servicios esenciales para el comercio regional y global, así como respaldar la estabilidad del hub logístico de Panamá, en un contexto de atención sobre la seguridad jurídica y operativa del sector portuario.

APM Terminals precisó que cualquier ingreso para operar las terminales se realizaría únicamente cumpliendo todas las formalidades y procedimientos establecidos en la legislación panameña, y que este paso solo podría concretarse una vez que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá quede ejecutoriada, un plazo que —según la compañía— no depende de su control.

En su comunicación, la empresa aclaró que no es parte de los procesos legales actualmente en curso, ni participa en las decisiones relacionadas con la estructura o administración futura de los puertos de Balboa y Cristóbal, ya sea en el corto o largo plazo. Su eventual intervención, subrayó, se limitaría estrictamente a una operación transitoria.

APM Terminals enfatizó que toda acción que adopte estará guiada por criterios técnicos, priorizando la integridad de la cadena de suministro, la continuidad operativa y el interés público, sin involucrarse en definiciones de carácter político, contractual o judicial.

La compañía recordó que opera como un operador portuario independiente, que presta servicios a las principales navieras del mundo bajo principios de no discriminación, y que sus decisiones se rigen por normas de gobernanza interna, marcos legales aplicables y objetivos de sostenibilidad a largo plazo.

Actualmente, APM Terminals opera 60 terminales en 34 países, incluyendo varias de las instalaciones con mejor desempeño a nivel global.

La empresa aplica modelos operativos estandarizados y sistemas de gestión probados, orientados a garantizar operaciones eficientes, seguras y resilientes, tanto para las naciones como para las comunidades donde tiene presencia.