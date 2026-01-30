APM Terminals está dispuesta a operar temporalmente Balboa y Cristóbal

<b>APM Terminals confirmó su disposición a asumir de forma temporal la operación de las terminales portuarias de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico</b>, tras la comunicación reciente del presidente de la República, <b>José Raúl Mulino</b>, relacionada con el futuro de ambas infraestructuras estratégicas del sistema logístico panameño.La empresa señaló que esta eventual participación tendría como objetivo <b>mitigar riesgos que puedan afectar la continuidad de los servicios esenciales para el comercio regional y global</b>, así como <b>respaldar la estabilidad del hub logístico de Panamá</b>, en un contexto de atención sobre la seguridad jurídica y operativa del sector portuario.APM Terminals precisó que <b>cualquier ingreso para operar las terminales se realizaría únicamente cumpliendo todas las formalidades y procedimientos establecidos en la legislación panameña</b>, y que este paso <b>solo podría concretarse una vez que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá quede ejecutoriada</b>, un plazo que —según la compañía— no depende de su control.En su comunicación, la empresa aclaró que <b>no es parte de los procesos legales actualmente en curso</b>, ni participa en las decisiones relacionadas con la <b>estructura o administración futura de los puertos de Balboa y Cristóbal</b>, ya sea en el corto o largo plazo. Su eventual intervención, subrayó, se limitaría estrictamente a una operación transitoria.APM Terminals enfatizó que <b>toda acción que adopte estará guiada por criterios técnicos</b>, priorizando <b>la integridad de la cadena de suministro, la continuidad operativa y el interés público</b>, sin involucrarse en definiciones de carácter político, contractual o judicial.La compañía recordó que opera como <b>un operador portuario independiente</b>, que presta servicios a las principales navieras del mundo bajo principios de <b>no discriminación</b>, y que sus decisiones se rigen por <b>normas de gobernanza interna, marcos legales aplicables y objetivos de sostenibilidad a largo plazo</b>.Actualmente, <b>APM Terminals opera 60 terminales en 34 países</b>, incluyendo varias de las instalaciones con mejor desempeño a nivel global. La empresa aplica <b>modelos operativos estandarizados y sistemas de gestión probados</b>, orientados a garantizar operaciones <b>eficientes, seguras y resilientes</b>, tanto para las naciones como para las comunidades donde tiene presencia.