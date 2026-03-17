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Béisbol

Venezuela es campeón del mundo: Vencen a Estados Unidos y hacen historia en el Clásico Mundial de Béisbol

Venezuela se corona por primera vez en el Clásico Mundial de Béisbol.
Venezuela se corona por primera vez en el Clásico Mundial de Béisbol. CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 17/03/2026 22:33
La novena venezolana gana por primera vez en su historia el certamen con un Eduardo Rodríguez en estado de gracia en la lomita

Lo que se acaba de vivir en el LoanDepot Park es para enmarcar en el libro de la historia. Venezuela se coronó por primera vez en su historia con el Clásico Mundial de Béisbol, luego de vencer tres carreras a una dos ante Estados Unidos.

En su propio patio, la novena de Venezuela venció a uno de los claros favoritos en el certamen, dejando en claro que una nueva generación de beisbolistas en el país sudamericano se viene aproximando.

Luego de llegar a esta final con tan solo una derrota, el equipo venía con las energías renovadas tras dejar a Italia en semifinales, instancia que no jugaba desde el 2009.

Para Venezuela destacó Wilyer Abreu, quien conectó un cuadrangular en solitario, mientras que Eugenio Suárez dio el batazo para darle la ventaja a Venezuela con doblete.

Pero la estrella del partido fue Eduardo Rodríguez tras su gran desempeño en la lomita. Tuvo 4.1 entradas lanzada, 0 carreras limpias, realizó cuatro ponches, permitió un hit y una base por bola.

Sumado a ello, solamente contra los estadounidenses, realizó 57 lanzamientos logrando 32 strikes. Números importantes que fueron fundamentales para que Venezuela se alzara con el Clásico Mundial de Béisbol. Para ponerle la cereza al pastel, retiró en orden a los primeros siete bateadores de Estados Unidos.

La victoria de Venezuela tampoco pudo ser posible sin el gran rendimiento de Maikel García, quien fue denominado como el jugador más valioso del encuentro.

Por otro lado, Bryce Harper fue quien conectó el home run para colocar el juego 2-2 momentáneamente.

Con este título, el equipo venezolano se convierte en el segundo equipo latinoamericano y el primero suramericano en ser campeón del torneo. En el 2013 República Dominicana levantó el título de manera invicta.

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