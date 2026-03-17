Venezuela es campeón del mundo: Vencen a Estados Unidos y hacen historia en el Clásico Mundial de Béisbol

Lo que se acaba de vivir en el LoanDepot Park es para enmarcar en el libro de la historia. <b>Venezuela se coronó por primera vez en su historia con el Clásico Mundial de Béisbol,</b> luego de vencer tres carreras a una dos ante Estados Unidos.En su propio patio, la novena de Venezuela venció a uno de los claros favoritos en el certamen, dejando en claro que una nueva generación de beisbolistas en el país sudamericano se viene aproximando.Luego de llegar a esta final con tan solo una derrota, el equipo venía con las energías renovadas tras dejar a Italia en semifinales, instancia que no jugaba desde el 2009.Para Venezuela destacó <b>Wilyer Abreu, quien conectó un cuadrangular en solitario, mientras que Eugenio Suárez dio el batazo para darle la ventaja a Venezuela con doblete</b>.