Venezuela es campeón del mundo: Vencen a Estados Unidos y hacen historia en el Clásico Mundial de Béisbol

Lo que se acaba de vivir en el LoanDepot Park es para enmarcar en el libro de la historia. Venezuela se coronó por primera vez en su historia con el Clásico Mundial de Béisbol, luego de vencer tres carreras a una dos ante Estados Unidos.

En su propio patio, la novena de Venezuela venció a uno de los claros favoritos en el certamen, dejando en claro que una nueva generación de beisbolistas en el país sudamericano se viene aproximando.

Luego de llegar a esta final con tan solo una derrota, el equipo venía con las energías renovadas tras dejar a Italia en semifinales, instancia que no jugaba desde el 2009.

Para Venezuela destacó Wilyer Abreu, quien conectó un cuadrangular en solitario, mientras que Eugenio Suárez dio el batazo para darle la ventaja a Venezuela con doblete.