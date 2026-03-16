Hoteles proyectan alta ocupación para el primer trimestre de 2026

El dirigente hotelero adelantó que para este año se prevé una ocupación promedio del 60%, cifra superior al 56% registrado en 2025.<i><b>'Ojalá se mantengan estos niveles, nuestro compromiso está en continuar las conversaciones con las autoridades de turismo'</b></i>, indicó.Entre las alternativas discutidas con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Concepción resaltó la campaña 'Tripea a lo tuyo', enfocada en promover destinos del interior del país, los más afectados en temporada baja. Además, mencionó el trabajo conjunto con Promtur para impulsar el segmento de incentivos y reuniones, considerado uno de los que más aporta al gasto turístico.