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Economía

Hoteles proyectan alta ocupación para el primer trimestre de 2026

El reto persiste en los meses de mayo, junio y julio, cuando la llegada de visitantes disminuye
El reto persiste en los meses de mayo, junio y julio, cuando la llegada de visitantes disminuye Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 16/03/2026 13:05
El gremio también adelantó que para este año se prevé una ocupación promedio del 60%, cifra superior al 56% registrado en 2025

El presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), Víctor Concepción, destacó que el sector atraviesa actualmente una temporada alta “muy beneficiosa” para los hoteles miembros, con un cierre positivo en diciembre y un primer trimestre de 2026 con “muy buenos índices de ocupación”.

Concepción señaló que el reto persiste en los meses de mayo, junio y julio, cuando la llegada de visitantes disminuye, especialmente en el interior del país debido a las lluvias.

“La temporada alta regularmente nos va bien, el reto siempre ha estado en ver qué hacemos para la temporada baja”, afirmó.

El dirigente hotelero adelantó que para este año se prevé una ocupación promedio del 60%, cifra superior al 56% registrado en 2025.

“Ojalá se mantengan estos niveles, nuestro compromiso está en continuar las conversaciones con las autoridades de turismo”, indicó.

Entre las alternativas discutidas con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Concepción resaltó la campaña “Tripea a lo tuyo”, enfocada en promover destinos del interior del país, los más afectados en temporada baja.

Además, mencionó el trabajo conjunto con Promtur para impulsar el segmento de incentivos y reuniones, considerado uno de los que más aporta al gasto turístico.

El presidente de Apatel también se refirió al impacto de las plataformas de alquileres temporales en el sector hotelero.

“Actualmente lo que hay es una competencia desleal contra el sector hotelero y lo que buscamos es que se regularice”, sostuvo.

Explicó que la regulación implicaría que estas plataformas cumplan con el pago de impuestos y requisitos de permisos, al igual que los hoteles.

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