Pepsi vuelve a provocar a Coca-Cola con un comercial inspirado en un escándalo romántico

A pocos días del Super Bowl la eterna rivalidad entre Pepsi y Coca-Cola acaba de sumar uno de sus capítulos más controversiales—y celebrados— en años.

Un nuevo comercial de Pepsi convirtió a un personaje icónico del universo Coca-Cola en protagonista de una “crisis existencial” gaseosa, y las redes explotaron.

El spot arranca con una escena que parece inocente, pero pronto revela su intención provocadora. El famoso oso —símbolo navideño históricamente asociado a Coca-Cola— participa en una prueba de sabor a ciegas. Frente a él: dos refrescos. El resultado es el giro que desata la picardía: el oso elige Pepsi.

A partir de ahí, el anuncio juega con humor casi cinematográfico. El oso atraviesa un “proceso emocional”: reflexiona, se cuestiona, observa el mundo azul a su alrededor y termina abrazando su nueva preferencia con orgullo.

El video fue dirigido por el artista Taika Waititi, quien hace un cameo en la escena como psicólogo.

Uno de los momentos más comentados es una escena tipo kiss cam en un concierto —referencia muy sutil a un viral reciente vinculado a un show de Coldplay con el CEO de Astronomer, Andy Byron— que remata la historia con una declaración pública de amor... pero a Pepsi.

El comercial no solo revive la llamada Cola War, sino que la actualiza al lenguaje de internet: referencias pop, ironía, memes instantáneos y una narrativa que parece diseñada para ser compartida.

En cuestión de horas, usuarios celebraron el descaro creativo, con comentarios que van desde “esto es cine” hasta “el oso eligió violencia”.

Más que vender refrescos, Pepsi vendió conversación. Y en la era digital, eso es oro líquido. La marca entendió que provocar una sonrisa —y una pequeña traición simbólica— puede ser más poderoso que cualquier slogan clásico.