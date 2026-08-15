FAP acumula $109.9 millones de excedente al segundo trimestre de 2026

El Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) cerró el segundo trimestre de 2026 con $3,292.5 millones en activos bajo gestión y un patrimonio preliminar de $3,183.3 millones, según los resultados financieros preliminares y no auditados divulgados este viernes.

Entre enero y junio, el fondo registró un excedente antes de gastos de $119.1 millones. Después de descontar $9.2 millones correspondientes a gastos operativos y de gestión, el excedente acumulado se situó en $109.9 millones.

El Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) fue creado mediante la Ley 38 de 5 de junio de 2012 como un mecanismo de ahorro de largo plazo para el Estado y de estabilización ante estados de emergencia y desaceleraciones económicas. La ley derogó la norma que creó el Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD) y estableció al FAP como su sustituto, al que fueron traspasados los activos del antiguo fondo.

El resultado se produjo en un periodo en el que los mercados financieros globales registraron un desempeño positivo, aunque con episodios de volatilidad asociados con las tensiones geopolíticas y las variaciones en los precios de la energía, de acuerdo con el informe.

La renta variable lideró las ganancias durante el trimestre, mientras que la renta fija global obtuvo retornos más moderados en un entorno de tasas de interés todavía elevadas y políticas monetarias diferenciadas entre países.