FAP acumula $109.9 millones de excedente al segundo trimestre de 2026

El Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) cerró el segundo trimestre de 2026 con $3,292.5 millones en activos bajo gestión y un patrimonio preliminar de $3,183.3 millones, según los resultados financieros preliminares y no auditados divulgados este viernes.
Entre enero y junio, el fondo registró un excedente antes de gastos de $119.1 millones. Después de descontar $9.2 millones correspondientes a gastos operativos y de gestión, el excedente acumulado se situó en $109.9 millones.
El Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) fue creado mediante la Ley 38 de 5 de junio de 2012 como un mecanismo de ahorro de largo plazo para el Estado y de estabilización ante estados de emergencia y desaceleraciones económicas. La ley derogó la norma que creó el Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD) y estableció al FAP como su sustituto, al que fueron traspasados los activos del antiguo fondo.
El resultado se produjo en un periodo en el que los mercados financieros globales registraron un desempeño positivo, aunque con episodios de volatilidad asociados con las tensiones geopolíticas y las variaciones en los precios de la energía, de acuerdo con el informe.
La renta variable lideró las ganancias durante el trimestre, mientras que la renta fija global obtuvo retornos más moderados en un entorno de tasas de interés todavía elevadas y políticas monetarias diferenciadas entre países.
El FAP reportó una rentabilidad bruta acumulada de 3.68% en lo que va de 2026. Al ampliar el periodo de medición, la rentabilidad bruta acumulada alcanzó 8.35% en los últimos 12 meses y 8.06% en los últimos 36 meses, al cierre del segundo trimestre.
El fondo también reportó una ganancia bruta de $119.1 millones antes de costos durante el periodo transcurrido de 2026.
Sin embargo, los resultados divulgados no detallan cuánto aportó cada clase de activo a esas ganancias ni cuál fue el rendimiento específico de las inversiones en Bonos de la República de Panamá frente al resto del portafolio.
El informe señala que el FAP mantiene los aportes recibidos en Bonos de la República y que realiza ajustes graduales hacia la composición establecida en su Asignación Estratégica de Activos 2026-2027.
El documento tampoco especifica en sus puntos principales qué porcentaje de los $3,292.5 millones administrados está colocado en cada tipo de activo, cuánto se mantiene en instrumentos de corta duración o cuál es el monto disponible para atender de forma inmediata una eventual necesidad de recursos.
Función del fondo
El FAP fue creado mediante la Ley 38 de 5 de junio de 2012 como un mecanismo de ahorro de largo plazo para el Estado panameño y de estabilización ante situaciones de emergencia declaradas por el Consejo de Gabinete y escenarios de desaceleración económica.
Por esa función, el comportamiento de sus activos, patrimonio, rendimientos y gastos constituye un indicador relevante sobre la capacidad financiera acumulada por el Estado para enfrentar eventuales contingencias.
Los resultados divulgados corresponden a cifras preliminares y no auditadas, por lo que podrían estar sujetos a ajustes posteriores.
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