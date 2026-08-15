Plan Firmeza deja 160 aprehendidos y 85 allanamientos en 24 horas

Los operativos realizados por la Policía Nacional como parte del Plan Firmeza dejaron un saldo de 160 personas aprehendidas en las últimas 24 horas, de acuerdo con el reporte de la institución. Las autoridades detallaron que la mayoría de las aprehensiones, 95 en total, correspondieron a personas requeridas mediante oficio. Otras 35 fueron retenidas por faltas administrativas, mientras que 22 fueron sorprendidas en el momento de cometer un delito. Además, se registraron ocho aprehensiones vinculadas con casos de microtráfico.

Más de 900 infracciones de tránsito

Como parte de las acciones desplegadas, los agentes llevaron a cabo 85 allanamientos, procedimientos en los que se incautó un arma de fuego, 21 municiones y $80 en efectivo. También se logró ubicar y recuperar cuatro vehículos. El informe policial también refleja los resultados de los operativos en las vías del país. En las últimas 24 horas fueron emitidas 900 boletas por diferentes infracciones.

El exceso de velocidad encabezó las sanciones, con 281 multas. Le siguieron las infracciones por luces inadecuadas, con 49; conducir con licencia vencida, con 15; y manejar bajo los efectos del alcohol, con nueve casos. Además, siete conductores fueron sancionados por utilizar el teléfono celular mientras conducían.