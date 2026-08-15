Pago y bono permanente: estas son las fechas para jubilados y pensionados en agosto

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán la próxima semana el segundo pago correspondiente a las quincenas habituales de agosto, además del desembolso del bono permanente establecido por ley.
De acuerdo con el calendario de pagos de la Caja de Seguro Social (CSS), quienes reciben sus prestaciones mediante transferencia bancaria ACH tendrán los fondos disponibles a partir del miércoles 19 de agosto.
Mientras que los beneficiarios que reciben sus pagos mediante cheque podrán retirar el dinero a partir del jueves 20 de agosto.
Además del pago regular, los jubilados y pensionados que se encontraban vigentes en la planilla al momento de la promulgación de la Ley 438 del 14 de junio de 2024 recibirán el segundo desembolso correspondiente al bono permanente anual.
La normativa establece un bono de $140 anuales, distribuido en tres pagos durante el año.
De esta manera, el pago correspondiente a agosto será de $50 para los beneficiarios que cumplen con los requisitos establecidos en la ley.
La CSS recomienda a los jubilados y pensionados estar atentos al calendario oficial y verificar la disponibilidad de sus fondos de acuerdo con la modalidad en la que reciben sus pagos.
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