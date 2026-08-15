Pago y bono permanente: estas son las fechas para jubilados y pensionados en agosto

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán la próxima semana el segundo pago correspondiente a las quincenas habituales de agosto, además del desembolso del bono permanente establecido por ley.

De acuerdo con el calendario de pagos de la Caja de Seguro Social (CSS), quienes reciben sus prestaciones mediante transferencia bancaria ACH tendrán los fondos disponibles a partir del miércoles 19 de agosto.

Mientras que los beneficiarios que reciben sus pagos mediante cheque podrán retirar el dinero a partir del jueves 20 de agosto.