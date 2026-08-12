Jubilados esperan segundo desembolso del bono permanente de $50: esto se sabe

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) se mantienen a la espera del segundo desembolso del bono permanente anual, correspondiente al mes de agosto. Este beneficio fue establecido mediante la Ley 438 del 14 de junio de 2024, el cual contempla tres desembolsos durante el año, para un total de $140 adicionales anuales para los beneficiarios.

Abril: $50.

Agosto: $50.

Diciembre: $40.

Aunque la CSS aún debe confirmar oficialmente la fecha de pago, se espera que este segundo desembolso se realice durante la segunda quincena de agosto. La CSS ha precisado que el beneficio corresponde a los jubilados y pensionados que se encontraban vigentes en la planilla al momento de la promulgación de la Ley 438, además de cumplir con las condiciones establecidas por la normativa. Por ahora, los beneficiarios permanecen atentos al anuncio oficial de la CSS sobre la fecha exacta en que se hará efectivo el pago de agosto.

CSS anuncia fechas de pago para jubilados y pensionados en agosto