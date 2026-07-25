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Información útil

Pago de jubilados en agosto: conozca el cronograma de pagos confirmado

La CSS confirma las fechas de pago a jubilados y pensionados en agosto.
La CSS confirma las fechas de pago a jubilados y pensionados en agosto. Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 25/07/2026 10:48
La Caja de Seguro Social dio a conocer las fechas en que realizará los pagos a jubilados y pensionados durante agosto.

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La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó, a través de su calendario oficial de pagos, las fechas correspondientes a la primera y segunda quincena para jubilados y pensionados durante el mes de agosto.

De acuerdo con el cronograma, los pagos de la primera quincena iniciarán el martes 4 de agosto para quienes reciben el depósito mediante transferencia ACH. En tanto, los beneficiarios que cobran por cheque podrán retirar su pago el miércoles 5 de agosto.

Para la segunda quincena, la CSS informó que los pagos por ACH se realizarán el miércoles 19 de agosto, mientras que quienes cobran por cheque recibirán su pago el jueves 20 de agosto.

La entidad recomienda a los jubilados y pensionados consultar el calendario oficial y verificar la modalidad de pago correspondiente para evitar inconvenientes al momento de recibir su beneficio.

CSS alista segundo pago del bono permanente de $50 para jubilados y pensionados

La CSS estaría próxima a anunciar la fecha del segundo desembolso del bono permanente de $50, un beneficio económico dirigido a jubilados y pensionados que cumplen con los requisitos establecidos por la ley.

Este incentivo forma parte de la Ley 438 del 14 de junio de 2024, que creó un bono permanente anual de $140 para este grupo de beneficiarios, con el objetivo de brindar un apoyo económico adicional durante el año.

De acuerdo con la normativa, el bono se distribuye en tres pagos: un primer desembolso de $50 en abril, un segundo pago de $50 en agosto y un tercer desembolso de $40 en diciembre.

La legislación también establece que las personas que ingresaron a la planilla de jubilados y pensionados después de la entrada en vigencia de la Ley 438 no tienen derecho a recibir este beneficio. En consecuencia, el bono únicamente será entregado a quienes cumplan con las condiciones fijadas en la norma.

Se espera que en los próximos días la CSS informe oficialmente la fecha en la que se realizará el pago correspondiente al mes de agosto, así como los detalles del cronograma para los beneficiarios.

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