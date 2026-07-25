Pago de jubilados en agosto: conozca el cronograma de pagos confirmado

La <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> confirmó, a través de su calendario oficial de pagos, las fechas correspondientes a la primera y segunda quincena para jubilados y pensionados durante el mes de agosto.De acuerdo con el cronograma, los pagos de la <b>primera quincena</b> iniciarán el <b>martes 4 de agosto</b> para quienes reciben el depósito mediante transferencia ACH. En tanto, los beneficiarios que cobran por cheque podrán retirar su pago el <b>miércoles 5 de agosto</b>.Para la <b>segunda quincena</b>, la CSS informó que los pagos por ACH se realizarán el <b>miércoles 19 de agosto</b>, mientras que quienes cobran por cheque recibirán su pago el <b>jueves 20 de agosto</b>.La entidad recomienda a los jubilados y pensionados consultar el calendario oficial y verificar la modalidad de pago correspondiente para evitar inconvenientes al momento de recibir su beneficio.