Pago de jubilados en agosto: conozca el cronograma de pagos confirmado

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó, a través de su calendario oficial de pagos, las fechas correspondientes a la primera y segunda quincena para jubilados y pensionados durante el mes de agosto.

De acuerdo con el cronograma, los pagos de la primera quincena iniciarán el martes 4 de agosto para quienes reciben el depósito mediante transferencia ACH. En tanto, los beneficiarios que cobran por cheque podrán retirar su pago el miércoles 5 de agosto.

Para la segunda quincena, la CSS informó que los pagos por ACH se realizarán el miércoles 19 de agosto, mientras que quienes cobran por cheque recibirán su pago el jueves 20 de agosto.

La entidad recomienda a los jubilados y pensionados consultar el calendario oficial y verificar la modalidad de pago correspondiente para evitar inconvenientes al momento de recibir su beneficio.