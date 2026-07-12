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Balance policial en las 24 horas: Caen 172 detenidos y un récord de boletas de tránsito

Gran parte de las infracciones colocadas están relacionadas al exceso de velocidad.
Gran parte de las infracciones colocadas están relacionadas al exceso de velocidad. Policia Nacional
Por
Adriana Berna
  • 12/07/2026 13:00
Las autoridades también reportaron el decomiso de 62 municiones, el retiro con grúa de 116 vehículos y más de un millar de boletas por incumplir las normas de tránsito

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Un total de 172 personas fueron aprehendidas en las últimas 24 horas como parte de las acciones operativas desarrolladas por la Policía Nacional en todo el país, informó la entidad en su más reciente balance del Plan Firmeza.

De acuerdo con el reporte oficial, durante ese mismo periodo las unidades policiales ejecutaron 41 diligencias de allanamiento, en las que además decomisaron nueve armas de fuego y 62 municiones.

Las autoridades también informaron sobre la recuperación de tres vehículos que mantenían denuncias o reportes de irregularidades.

Más de 1,200 infracciones de tránsito

En materia de seguridad vial, la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito colocó 1,242 boletas por incumplimientos al Reglamento de Tránsito.

La principal infracción detectada fue el exceso de velocidad, con 335 sanciones, seguida por 67 boletas por luces inadecuadas y 29 por conducir bajo los efectos del alcohol, casos en los que se comprobó el estado de embriaguez de los conductores.

Asimismo, las autoridades informaron que 116 vehículos fueron removidos con grúa por diversas infracciones.

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