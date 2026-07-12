Balance policial en las 24 horas: Caen 172 detenidos y un récord de boletas de tránsito

Un total de 172 personas fueron aprehendidas en las últimas 24 horas como parte de las acciones operativas desarrolladas por la Policía Nacional en todo el país, informó la entidad en su más reciente balance del Plan Firmeza.

De acuerdo con el reporte oficial, durante ese mismo periodo las unidades policiales ejecutaron 41 diligencias de allanamiento, en las que además decomisaron nueve armas de fuego y 62 municiones.

Las autoridades también informaron sobre la recuperación de tres vehículos que mantenían denuncias o reportes de irregularidades.