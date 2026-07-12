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Fútbol

Ibrahima Konaté responde a Lamine Yamal: ‘No hay que tener miedo de nadie’

Sobre el último partido de Francia con españa, el jugador recordo que que aquel partido estuvo marcado por la falta de entendimiento de la línea defensiva francesa, ya que era la primera vez que varios de sus integrantes jugaban juntos.
Sobre el último partido de Francia con españa, el jugador recordo que que aquel partido estuvo marcado por la falta de entendimiento de la línea defensiva francesa, ya que era la primera vez que varios de sus integrantes jugaban juntos. Deposit Photo
Por
Deborah Peña
  • 12/07/2026 12:45
Durante una rueda de prensa, Konaté afirmó que Francia no se enfoca en un solo futbolista, pese al gran momento que vive el joven atacante español

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En torno a la semifinal de la Copa del Mundo, el jugador francés Ibrahima Konaté respondió a las declaraciones del jugador español Lamine Yamal, quién aseguró que “si alguien debe tener miedo es Francia”.

Durante una rueda de prensa, Konaté afirmó que Francia no se enfoca en un solo futbolista, pese al gran momento que vive el joven atacante español.

Lejos de entrar en la polémica, el central francés afirmó que su selección no presta atención a ese tipo de comentarios y que mantiene el enfoque únicamente en la preparación del partido.

“No pensamos en eso, porque España es una nación excepcional con mucha individualidad, pero el objetivo no es focalizarse solo en un jugador en particular, porque es el equipo entero el que puede hacer daño”, declaró.

Según Konaté, el equipo francés se mantiene al margen de ese tipo de comentarios y prefiere concentrarse en su preparación. “Con total sinceridad, no prestamos atención a todo lo que se dice alrededor del partido. No hay que tener miedo de nadie. Lo importante es mantener la humildad con la que empezamos esta competición y no caer en ese tipo de trampa”, señaló.

Sobre el último partido de Francia con españa, el jugador recordo que que aquel partido estuvo marcado por la falta de entendimiento de la línea defensiva francesa, ya que era la primera vez que varios de sus integrantes jugaban juntos.

“No vamos a mentir: fue un partido muy difícil. Pero, sinceramente, si somos honestos entre nosotros y con todo el respeto que tengo por todos los jugadores que forman esta selección francesa, aquel día el equipo que salió de inicio contra España, sobre todo en la línea defensiva, estaba compuesto por muchos futbolistas que no tenían ningún automatismo entre ellos. Era la primera vez que jugábamos todos juntos. Y eso era complicado”, dijo.

Las declaraciones se producen a dos días del esperado duelo entre España y Francia, un partido que definirá a uno de los finalistas del Mundial.

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