Ibrahima Konaté responde a Lamine Yamal: ‘No hay que tener miedo de nadie’

En torno a la semifinal de la Copa del Mundo, el jugador francés Ibrahima Konaté respondió a las declaraciones del jugador español Lamine Yamal, quién aseguró que “si alguien debe tener miedo es Francia”.

Durante una rueda de prensa, Konaté afirmó que Francia no se enfoca en un solo futbolista, pese al gran momento que vive el joven atacante español.

Lejos de entrar en la polémica, el central francés afirmó que su selección no presta atención a ese tipo de comentarios y que mantiene el enfoque únicamente en la preparación del partido.

“No pensamos en eso, porque España es una nación excepcional con mucha individualidad, pero el objetivo no es focalizarse solo en un jugador en particular, porque es el equipo entero el que puede hacer daño”, declaró.