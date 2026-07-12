Mundial FIFA 2026
Cobertura especial →
  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Fútbol
Fútbol

¿Un Mundial con 64 selecciones? La FIFA abre el debate para 2030

El presidente de la FIFA aseguró que el éxito del formato estrenado en 2026 abrió la puerta para debatir una nueva expansión del torneo más importante del fútbol mundial.
El presidente de la FIFA aseguró que el éxito del formato estrenado en 2026 abrió la puerta para debatir una nueva expansión del torneo más importante del fútbol mundial. Agencia EFE / EFE
Por
Adriana Berna
  • 12/07/2026 14:17
El organismo rector del fútbol analizará la propuesta una vez concluya el Mundial de 2026, en medio del debate sobre el equilibrio entre mayor inclusión y competitividad.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el organismo analizará la posibilidad de ampliar la Copa Mundial de 2030 de 48 a 64 selecciones, una propuesta que volvería a transformar el formato del principal torneo de fútbol del planeta apenas una edición después de la expansión estrenada en 2026.

Infantino explicó que la discusión se llevará a cabo una vez concluya el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el primero de la historia con 48 equipos participantes. Según el dirigente, la experiencia del torneo ha sido positiva y ha demostrado que una mayor representación de países puede elevar el nivel competitivo del fútbol internacional.

“Analizaremos la propuesta”, señaló el presidente de la FIFA, quien defendió la ampliación al considerar que permite a más federaciones competir en la máxima cita del fútbol y fortalece el desarrollo del deporte en regiones tradicionalmente con menor representación.

El Mundial de 2030 tendrá un carácter especial al conmemorarse el centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en Uruguay en 1930.

La sede principal estará repartida entre España, Portugal y Marruecos, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales como homenaje a la edición fundacional.

La posibilidad de aumentar el número de participantes a 64 equipos implicaría una nueva modificación del formato competitivo. De concretarse, el torneo pasaría a reunir 16 selecciones más que en 2026 y 32 más que en Catar 2022.

El Mundial de 2026 ya marcó un cambio histórico al pasar de 32 a 48 selecciones y elevar el número de encuentros a 104. Una eventual ampliación a 64 equipos supondría otra transformación de gran magnitud para la competición más importante del fútbol internacional.

VIDEOS

Familiares denuncian abandono a los presos políticos tras el doble terremoto en Venezuela
Familiares de presos políticos venezolanos fueron captados este 7 de julio, durante una vigilia frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas, para orar por las víctimas de los terremoto en Venezuela y para exigir la liberación de sus seres queridos, en la capital venezolana. EFE/Magda Gibelli
Familiares de presos políticos venezolanos fueron captados este 7 de julio, durante una vigilia frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas, para orar por las víctimas de los terremoto en Venezuela y para exigir la liberación de sus seres queridos, en la capital venezolana. EFE/Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Familiares de los presos políticos en Venezuela señalaron que las autoridades han abandonado a estos detenidos tras el doble terremoto de magnitud del...

Lo Nuevo