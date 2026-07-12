¿Un Mundial con 64 selecciones? La FIFA abre el debate para 2030

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el organismo analizará la posibilidad de ampliar la Copa Mundial de 2030 de 48 a 64 selecciones, una propuesta que volvería a transformar el formato del principal torneo de fútbol del planeta apenas una edición después de la expansión estrenada en 2026.

Infantino explicó que la discusión se llevará a cabo una vez concluya el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el primero de la historia con 48 equipos participantes. Según el dirigente, la experiencia del torneo ha sido positiva y ha demostrado que una mayor representación de países puede elevar el nivel competitivo del fútbol internacional.

“Analizaremos la propuesta”, señaló el presidente de la FIFA, quien defendió la ampliación al considerar que permite a más federaciones competir en la máxima cita del fútbol y fortalece el desarrollo del deporte en regiones tradicionalmente con menor representación.

El Mundial de 2030 tendrá un carácter especial al conmemorarse el centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en Uruguay en 1930.

La sede principal estará repartida entre España, Portugal y Marruecos, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales como homenaje a la edición fundacional.

La posibilidad de aumentar el número de participantes a 64 equipos implicaría una nueva modificación del formato competitivo. De concretarse, el torneo pasaría a reunir 16 selecciones más que en 2026 y 32 más que en Catar 2022.

El Mundial de 2026 ya marcó un cambio histórico al pasar de 32 a 48 selecciones y elevar el número de encuentros a 104. Una eventual ampliación a 64 equipos supondría otra transformación de gran magnitud para la competición más importante del fútbol internacional.