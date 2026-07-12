¿Un Mundial con 64 selecciones? La FIFA abre el debate para 2030

El presidente de la <b><a href="/tag/-/meta/fifa">FIFA</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/gianni-infantino">Gianni Infantino</a></b>, <b>confirmó que el organismo analizará la posibilidad de ampliar la Copa Mundial de 2030 de 48 a 64 selecciones</b>, una propuesta que volvería a transformar el formato del principal torneo de fútbol del planeta apenas una edición después de la expansión estrenada en 2026. Infantino explicó que <b>la discusión se llevará a cabo una vez concluya el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el primero de la historia con 48 equipos participantes</b>. Según el dirigente, la experiencia del torneo ha sido positiva y ha demostrado que <b>una mayor representación de países puede elevar el nivel competitivo del fútbol internacional</b>. <i>'Analizaremos la propuesta'</i>, señaló el presidente de la FIFA, quien defendió la ampliación al considerar que <b>permite a más federaciones competir en la máxima cita del fútbol y fortalece el desarrollo del deporte en regiones tradicionalmente con menor representación</b>.El <b>Mundial de 2030</b> tendrá un carácter especial al conmemorarse el centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en Uruguay en 1930.<b>La sede principal estará repartida entre España, Portugal y Marruecos, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales</b> como homenaje a la edición fundacional.La posibilidad de aumentar el número de participantes a 64 equipos implicaría una nueva modificación del formato competitivo. De concretarse, el torneo pasaría a reunir 16 selecciones más que en 2026 y 32 más que en Catar 2022.El Mundial de 2026 ya marcó un cambio histórico al pasar de 32 a 48 selecciones y elevar el número de encuentros a 104. Una eventual ampliación a 64 equipos supondría otra transformación de gran magnitud para la competición más importante del fútbol internacional.