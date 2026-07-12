  1. Inicio
  2. >  Lotería
Lotería

Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 12 de julio de 2026

Lotería Nacional de Panamá
Lotería Nacional de Panamá Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 12/07/2026 13:30
El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los domingos.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este 12 de julio de 2026 el sorteo ordinario de domingo.

Resultados del sorteo de este 12 de julio:

Primer Premio: 7652

Letras: BADA

Serie: 24

Folio: 6

Segundo Premio: 7288

Tercer Premio: 4034

¿Qué es el sorteo dominical y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los domingos.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

VIDEOS

Familiares denuncian abandono a los presos políticos tras el doble terremoto en Venezuela
Familiares de presos políticos venezolanos fueron captados este 7 de julio, durante una vigilia frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas, para orar por las víctimas de los terremoto en Venezuela y para exigir la liberación de sus seres queridos, en la capital venezolana. EFE/Magda Gibelli
Familiares de presos políticos venezolanos fueron captados este 7 de julio, durante una vigilia frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas, para orar por las víctimas de los terremoto en Venezuela y para exigir la liberación de sus seres queridos, en la capital venezolana. EFE/Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Familiares de los presos políticos en Venezuela señalaron que las autoridades han abandonado a estos detenidos tras el doble terremoto de magnitud del...

Lo Nuevo