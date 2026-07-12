Partido Alianza busca nuevos líderes en Chepo

Más de 250 personas participaron este domingo en una jornada de capacitación cívico-política organizada por el Partido Alianza en el sector de Cuatro Altos, distrito de Chepo, como parte de las actividades de formación que impulsa el colectivo político durante este año.

Bajo el lema “Fortalecimiento Democrático; Democracia, Ciudadanía y Participación Política”, la actividad estuvo enfocada en promover la participación ciudadana y reforzar los conocimientos sobre el funcionamiento de la democracia y el papel de la ciudadanía en los procesos políticos y sociales del país.

De acuerdo con el partido, la capacitación buscó fomentar el compromiso cívico entre los participantes y contribuir a la formación de nuevos liderazgos dentro de las comunidades de Panamá Este.

Durante la jornada se realizaron dinámicas participativas y espacios de intercambio de ideas, en los que los asistentes pudieron interactuar con los expositores y debatir sobre temas relacionados con la participación política, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la organización comunitaria.

El Partido Alianza señaló que estas actividades forman parte de una estrategia de capacitación que ha desarrollado a lo largo de 2026 para preparar a su membresía y fortalecer la participación de sus simpatizantes en los distintos espacios de decisión política.

Según el colectivo, el programa de formación busca consolidar los principios democráticos dentro de la organización, incentivar una ciudadanía más activa y promover una mayor preparación de sus cuadros políticos de cara a los retos que enfrenta el país.