Partido Alianza busca nuevos líderes en Chepo

Más de <b>250 personas</b> participaron este domingo en una jornada de capacitación cívico-política organizada por el <b><a href="/tag/-/meta/partido-alianza">Partido Alianza</a></b> en el sector de <b>Cuatro Altos</b>, distrito de Chepo, como parte de las actividades de formación que impulsa el colectivo político durante este año.Bajo el lema <b>'Fortalecimiento Democrático; Democracia, Ciudadanía y Participación Política'</b>, la actividad estuvo enfocada en <b>promover la participación ciudadana y reforzar los conocimientos sobre el funcionamiento de la democracia</b> y el papel de la ciudadanía en los procesos políticos y sociales del país.De acuerdo con el partido, la capacitación buscó fomentar el compromiso cívico entre los participantes y contribuir a la formación de nuevos liderazgos dentro de las comunidades de <b><a href="/tag/-/meta/panama-este">Panamá Este</a></b>.Durante la jornada se realizaron dinámicas participativas y espacios de intercambio de ideas, en los que los asistentes pudieron interactuar con los expositores y debatir sobre temas relacionados con la participación política, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la organización comunitaria.El Partido Alianza <b>señaló que estas actividades forman parte de una estrategia de capacitación que ha desarrollado a lo largo de 2026 para preparar a su membresía y fortalecer la participación de sus simpatizantes</b> en los distintos espacios de decisión política.Según el colectivo, el programa de formación busca consolidar los principios democráticos dentro de la organización, incentivar una ciudadanía más activa y promover una mayor preparación de sus cuadros políticos de cara a los retos que enfrenta el país.