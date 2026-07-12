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Sube a 4,490 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

Voluntarios trabajan entre los escombros de edificios colapsados este lunes, en La Guaira (Venezuela).
Voluntarios trabajan entre los escombros de edificios colapsados este lunes, en La Guaira (Venezuela). Agencia EFE / EFE
Por
Adriana Berna
  • 12/07/2026 16:12
El Gobierno venezolano actualizó el balance de la emergencia, que deja miles de familias desplazadas y una cifra de víctimas mortales superior a las 4,400.

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La cifra de fallecidos por los terremotos que sacudieron a Venezuela aumentó a 4,490, según el más reciente balance oficial divulgado este domingo 12 de julio por las autoridades del país.

El informe fue presentado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y designado como jefe del Estado Mayor para los Campamentos Transitorios, quien informó que el número de víctimas mortales aumentó en 157 a diferencias del sábado.

Además del incremento en el número de fallecidos, el Gobierno venezolano informó que 17,907 personas permanecen sin vivienda como consecuencia de los daños ocasionados por los sismos.

Las autoridades también reportaron que 19,583 personas reciben atención en 108 campamentos temporales habilitados en distintas regiones del país para asistir a los damnificados.

La mayor concentración de desplazados se encuentra en el estado de La Guaira, donde permanecen 10,908 personas, seguido por Caracas, con 6,429 alojadas en estos centros de atención.

Los campamentos fueron habilitados para ofrecer refugio, alimentación, atención médica y otros servicios básicos a las familias afectadas mientras avanzan las labores de respuesta y recuperación.

Las autoridades venezolanas mantienen desplegados equipos de emergencia para atender a los damnificados y evaluar los daños ocasionados por los terremotos, considerados entre los más devastadores registrados recientemente en el país.

El Gobierno no ha informado aún cuándo podrían comenzar los procesos de reubicación o reconstrucción para las miles de personas que perdieron sus viviendas, mientras continúan las labores de asistencia humanitaria en las zonas afectadas.

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