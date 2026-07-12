Sube a 4,490 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

La cifra de fallecidos por los terremotos que sacudieron a <b><a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela </a></b>aumentó a <b>4,490</b>, según el más reciente balance oficial divulgado este domingo 12 de julio por las autoridades del país.El informe fue presentado por <b>Jorge Rodríguez</b>, presidente de la Asamblea Nacional y designado como jefe del Estado Mayor para los Campamentos Transitorios, quien informó que el número de víctimas mortales aumentó en <b>157</b> a diferencias del sábado.Además del incremento en el número de fallecidos, el Gobierno venezolano informó que <b>17,907 personas permanecen sin vivienda</b> como consecuencia de los daños ocasionados por los sismos.Las autoridades también reportaron que <b>19,583 personas reciben atención en 108 campamentos temporales</b> habilitados en distintas regiones del país para asistir a los damnificados.La mayor concentración de desplazados se encuentra en el estado de <b>La Guaira</b>, donde permanecen <b>10,908 personas</b>, seguido por <b>Caracas</b>, con <b>6,429</b> alojadas en estos centros de atención.<b>Los campamentos fueron habilitados para ofrecer refugio, alimentación, atención médica y otros servicios básicos a las familias afectadas</b> mientras avanzan las labores de respuesta y recuperación.Las autoridades venezolanas mantienen desplegados equipos de emergencia para atender a los damnificados y evaluar los daños ocasionados por los terremotos, considerados entre los más devastadores registrados recientemente en el país.<b>El Gobierno no ha informado aún cuándo podrían comenzar los procesos de reubicación o reconstrucción para las miles de personas que perdieron sus viviendas</b>, mientras continúan las labores de asistencia humanitaria en las zonas afectadas.