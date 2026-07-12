Crece la incertidumbre: Irán bloquea Ormuz, pero EE.UU. afirma que sigue abierto

La contradicción entre ambas versiones se produce en medio de la escalada militar entre Washington y Teherán, elevando la preocupación internacional por una de las principales vías para el transporte mundial de petróleo.

La situación en el estrecho de Ormuz continuó envuelta en incertidumbre, luego de que las autoridades iraníes afirmaran que el paso permanece cerrado tras los recientes ataques de Estados Unidos , mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump , sostuvo que la ruta marítima sigue operando con normalidad.

Irán afirma que el tránsito no es posible

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA), organismo controlado por Irán encargado de la gestión del paso por Ormuz, informó que el tránsito marítimo permanece suspendido debido a las operaciones militares estadounidenses en la región.

A través de un mensaje difundido en la red social X, la entidad señaló que, como consecuencia de los “recientes movimientos ilegales de las fuerzas militares de Estados Unidos”, actualmente no es posible navegar por el estrecho.

La posición iraní fue rechazada por el presidente Trump, quien aseguró en una entrevista con NBC News que el estrecho continúa abierto al tráfico comercial.

“Anoche los bombardeamos a más no poder. Son gente muy, muy malvada y enferma”, declaró el mandatario estadounidense al referirse a los ataques lanzados contra territorio iraní.

En la misma línea, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó que todas las embarcaciones que deseen transitar legalmente pueden hacerlo sin restricciones.

“Irán no controla el estrecho. El tráfico fluye”, publicó el organismo militar en su cuenta oficial de X.