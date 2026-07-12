Crece la incertidumbre: Irán bloquea Ormuz, pero EE.UU. afirma que sigue abierto

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA), organismo controlado por Irán encargado de la gestión del paso por Ormuz, informó que <b>el tránsito marítimo permanece suspendido debido a las operaciones militares estadounidenses en la región</b>.A través de un mensaje difundido en la red social X, la entidad señaló que, como consecuencia de los <i>'recientes movimientos ilegales de las fuerzas militares de Estados Unidos'</i>, actualmente no es posible navegar por el estrecho.La posición iraní fue rechazada por el presidente Trump, quien <b>aseguró en una entrevista con NBC News que el estrecho continúa abierto al tráfico comercial</b>.<i>'Anoche los bombardeamos a más no poder. Son gente muy, muy malvada y enferma'</i>, declaró el mandatario estadounidense al referirse a los ataques lanzados contra territorio iraní.En la misma línea, el <b>Comando Central de Estados Unidos (Centcom)</b> afirmó que todas las embarcaciones que deseen transitar legalmente pueden hacerlo sin restricciones.<i>'Irán no controla el estrecho. El tráfico fluye'</i>, publicó el organismo militar en su cuenta oficial de X.