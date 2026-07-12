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Tenis

Jannik Sinner se proclama campeón del Wimbledon 2026

Con este bicampeonato, Sinner se mantiene como líder del ranking ATP, ampliando su ventaja en la clasificación y consolidando su dominio en el circuito masculino.
Con este bicampeonato, Sinner se mantiene como líder del ranking ATP, ampliando su ventaja en la clasificación y consolidando su dominio en el circuito masculino. TOLGA AKMEN / EFE
Por
Deborah Peña
  • 12/07/2026 15:14
Con este triunfo, el tenista italiano defendió con éxito el título conquistado en 2025 y levantó otro Grand Slam de su carrera, consolidándose como el líder del circuito masculino

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El italiano Jannik Sinner se proclamó campeón de Wimbledon 2026 al derrotar este domingo 12 de julio al alemán Alexander Zverev en una final de alto nivel disputada en el AII England Club de Londres.

Sinner, número uno del mundo, remontó un intenso encuentro para imponerse por 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 en un partido que se extendió por casi cuatro horas, según informó ESPN.

Con este triunfo, el tenista italiano defendió con éxito el título conquistado en 2025 y levantó otro Grand Slam de su carrera, consolidándose como el líder del circuito masculino.

De acuerdo con ESPN, Sinner mantendrá el primer puesto del ranking ATP con 13,450 puntos, ampliando la ventaja sobre sus principales seguidores y encaminandose a cerrar la temporada como número uno del mundo.

Por su parte, Zverev, quedará en segundo lugar del ranking ATP, superando al español Carlos Alcaraz, quién estuvo ausente en Wimbledon por lesión.

Con este bicampeonato, Sinner se mantiene como líder del ranking ATP, ampliando su ventaja en la clasificación y consolidando su dominio en el circuito masculino.

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