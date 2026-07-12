Tragedia en Viña del Mar: militar arrolla a multitud y deja seis muertos

El conductor fue reducido por los propios feriantes y entregado a Carabineros. El alcotest inicial descartó consumo de alcohol, aunque las autoridades esperan los resultados de exámenes de sangre para determinar si estaba bajo el efecto de otras sustancias. El Ministerio Público y la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) trabajan en el lugar para esclarecer si la tragedia se debió a una falla mecánica, exceso de velocidad o condiciones climáticas adversas.La Armada de Chile confirmó que el responsable es un cabo de Infantería de Marina y lamentó 'profundamente la irreparable pérdida de vidas humanas'. El presidente José Antonio Kast expresó sus condolencias a las familias y aseguró que todas las instituciones del Estado están trabajando para atender a los afectados y establecer responsabilidades. Por su parte, el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, señaló que la mayoría de las víctimas eran comerciantes y que el accidente ocurrió en un momento de gran afluencia.