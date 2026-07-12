  1. Inicio
  2. >  Mundo
  3. >  América
América

Tragedia en Viña del Mar: militar arrolla a multitud y deja seis muertos

Integrantes de Carabineros de Chile custodian el lugar en donde un cabo de la infantería de marina de Chile, que estaba fuera de servicio, embistió su vehículo contra una feria callejera, en un hecho que dejó seis muertos y múltiples heridos, confirmó la Armada en un comunicado, este domingo en Viña del Mar
Integrantes de Carabineros de Chile custodian el lugar en donde un cabo de la infantería de marina de Chile, que estaba fuera de servicio, embistió su vehículo contra una feria callejera, en un hecho que dejó seis muertos y múltiples heridos, confirmó la Armada en un comunicado, este domingo en Viña del Mar EFE
Por
Lourdes García Armuelles
  • 12/07/2026 13:14
Según testigos, el automóvil tipo SUV circulaba a gran velocidad, se subió a la vereda y terminó volcado dentro del predio ferial, arrollando a comerciantes y transeúntes

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

Una mañana de horror se vivió este domingo en Viña del Mar, cuando un vehículo particular conducido por un cabo de la Armada de Chile fuera de servicio irrumpió en la feria Caupolicán, en el sector Gómez Carreño, provocando la muerte de seis personas y dejando a otras siete heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 08:40 horas, en un momento de alta concurrencia, con más de un centenar de personas recorriendo los puestos de frutas, verduras y artículos de bazar.

Según testigos, el automóvil tipo SUV circulaba a gran velocidad, se subió a la vereda y terminó volcado dentro del predio ferial, arrollando a comerciantes y transeúntes.

Las víctimas fatales corresponden a tres hombres y tres mujeres adultos, mientras que entre los heridos se encuentran dos lactantes de ocho meses, quienes fueron trasladados junto a los demás lesionados al Hospital Gustavo Fricke. Según las autoridades, todos se encuentran fuera de riesgo vital.

Supuesto responsable

El conductor fue reducido por los propios feriantes y entregado a Carabineros. El alcotest inicial descartó consumo de alcohol, aunque las autoridades esperan los resultados de exámenes de sangre para determinar si estaba bajo el efecto de otras sustancias.

El Ministerio Público y la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) trabajan en el lugar para esclarecer si la tragedia se debió a una falla mecánica, exceso de velocidad o condiciones climáticas adversas.

La Armada de Chile confirmó que el responsable es un cabo de Infantería de Marina y lamentó “profundamente la irreparable pérdida de vidas humanas”.

El presidente José Antonio Kast expresó sus condolencias a las familias y aseguró que todas las instituciones del Estado están trabajando para atender a los afectados y establecer responsabilidades.

Por su parte, el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, señaló que la mayoría de las víctimas eran comerciantes y que el accidente ocurrió en un momento de gran afluencia.

Repudio

La tragedia desató escenas de indignación entre los asistentes, quienes intentaron agredir al conductor antes de que fuera detenido por Carabineros.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, pidió una investigación rigurosa y subrayó la necesidad de reforzar medidas de seguridad en ferias populares para evitar que hechos similares se repitan.

VIDEOS

Familiares denuncian abandono a los presos políticos tras el doble terremoto en Venezuela
Familiares de presos políticos venezolanos fueron captados este 7 de julio, durante una vigilia frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas, para orar por las víctimas de los terremoto en Venezuela y para exigir la liberación de sus seres queridos, en la capital venezolana. EFE/Magda Gibelli
Familiares de presos políticos venezolanos fueron captados este 7 de julio, durante una vigilia frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas, para orar por las víctimas de los terremoto en Venezuela y para exigir la liberación de sus seres queridos, en la capital venezolana. EFE/Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Familiares de los presos políticos en Venezuela señalaron que las autoridades han abandonado a estos detenidos tras el doble terremoto de magnitud del...

Lo Nuevo