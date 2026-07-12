Tragedia en Viña del Mar: militar arrolla a multitud y deja seis muertos

Una mañana de horror se vivió este domingo en Viña del Mar, cuando un vehículo particular conducido por un cabo de la Armada de Chile fuera de servicio irrumpió en la feria Caupolicán, en el sector Gómez Carreño, provocando la muerte de seis personas y dejando a otras siete heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 08:40 horas, en un momento de alta concurrencia, con más de un centenar de personas recorriendo los puestos de frutas, verduras y artículos de bazar.

Según testigos, el automóvil tipo SUV circulaba a gran velocidad, se subió a la vereda y terminó volcado dentro del predio ferial, arrollando a comerciantes y transeúntes.

Las víctimas fatales corresponden a tres hombres y tres mujeres adultos, mientras que entre los heridos se encuentran dos lactantes de ocho meses, quienes fueron trasladados junto a los demás lesionados al Hospital Gustavo Fricke. Según las autoridades, todos se encuentran fuera de riesgo vital.