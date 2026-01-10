  1. Inicio
Más de 45 mil vehículos viajaron al interior y se aplicaron más de 1,500 boletas

Según el reporte oficial, 175 sanciones correspondieron a conductores que excedieron los límites de velocidad.
Cedida
Emiliana Tuñón
  • 10/01/2026 11:17
De acuerdo con la institución, el conteo se realizó desde las 12:00 del mediodía del 8 de enero hasta las 6:00 de la mañana del 10 de enero.

La Policía Nacional informó que durante el fin de semana largo, que inició el 9 de enero, se registró un aforo vehicular de 45,928 automóviles con destino hacia el interior del país.

De acuerdo con la institución, el conteo se realizó desde las 12:00 del mediodía del 8 de enero hasta las 6:00 de la mañana del 10 de enero, como parte de los operativos de control y monitoreo del tránsito desplegados a nivel nacional.

La institución indicó que estas cifras reflejan el movimiento vehicular generado por el asueto, por lo que se reforzaron las acciones de prevención y seguridad vial en las principales vías del país.

Policía Nacional coloca más de 1,500 boletas por infracciones de tránsito en 24 horas

La Policía Nacional informó que durante las últimas 24 horas fueron colocadas 1,540 boletas a conductores por incumplir el Reglamento de Tránsito, como parte de los operativos de control y seguridad vial a nivel nacional.

Según el reporte oficial, 175 sanciones correspondieron a conductores que excedieron los límites de velocidad, 117 por el uso de luces inadecuadas y 22 por embriaguez comprobada. Además, 144 vehículos fueron removidos en grúa por distintas infracciones.

