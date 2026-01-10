Más de 45 mil vehículos viajaron al interior y se aplicaron más de 1,500 boletas

La Policía Nacional informó que durante el fin de semana largo, que inició el 9 de enero, se registró un aforo vehicular de 45,928 automóviles con destino hacia el interior del país.

De acuerdo con la institución, el conteo se realizó desde las 12:00 del mediodía del 8 de enero hasta las 6:00 de la mañana del 10 de enero, como parte de los operativos de control y monitoreo del tránsito desplegados a nivel nacional.

La institución indicó que estas cifras reflejan el movimiento vehicular generado por el asueto, por lo que se reforzaron las acciones de prevención y seguridad vial en las principales vías del país.