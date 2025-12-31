Boletas de tránsito disminuyen en 2025: estas fueron las infracciones más aplicadas

Las infracciones de tránsito registradas en Panamá durante el año 2025 muestran una <b>reducción significativa </b>en comparación con 2024, esto de acuerdo con las cifras presentadas por la <b><a href="/tag/-/meta/attt-autoridad-del-transito-y-transporte-terrestre">Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)</a></b>. El total de boletas emitidas pasó de <b>742,455 en 2024 a 416,598 en 2025</b>, lo que representa una baja considerable en la cantidad de sanciones aplicadas.Entre las faltas más recurrentes, las sanciones por <b>no respetar las señales de tránsito</b> encabezan la lista, aunque también reflejan una disminución al pasar de <b>175,544 casos en 2024 a 124,410 en 2025</b>. En segundo lugar se ubican las infracciones por <b>exceso de velocidad</b>, que descendieron de <b>128,679 a 69,336</b>. Les siguen las boletas por <b>mal estacionado</b>, con una reducción de <b>85,490 a 34,112</b>.