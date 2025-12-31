Boletas de tránsito disminuyen en 2025: estas fueron las infracciones más aplicadas

Las infracciones de tránsito registradas en Panamá durante el año 2025 muestran una reducción significativa en comparación con 2024, esto de acuerdo con las cifras presentadas por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

El total de boletas emitidas pasó de 742,455 en 2024 a 416,598 en 2025, lo que representa una baja considerable en la cantidad de sanciones aplicadas.

Entre las faltas más recurrentes, las sanciones por no respetar las señales de tránsito encabezan la lista, aunque también reflejan una disminución al pasar de 175,544 casos en 2024 a 124,410 en 2025. En segundo lugar se ubican las infracciones por exceso de velocidad, que descendieron de 128,679 a 69,336. Les siguen las boletas por mal estacionado, con una reducción de 85,490 a 34,112.