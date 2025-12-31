  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Boletas de tránsito disminuyen en 2025: estas fueron las infracciones más aplicadas

Entre las faltas más recurrentes está no respetar las señales de tránsito y el exceso de velocidad.
Entre las faltas más recurrentes está no respetar las señales de tránsito y el exceso de velocidad. | Cedida
Por
Rayshel Flores
  • 31/12/2026 09:41
El total de boletas emitidas pasó de 742,455 en 2024 a 416,598 en 2025, lo que representa una baja considerable en la cantidad de sanciones aplicadas.

Las infracciones de tránsito registradas en Panamá durante el año 2025 muestran una reducción significativa en comparación con 2024, esto de acuerdo con las cifras presentadas por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

El total de boletas emitidas pasó de 742,455 en 2024 a 416,598 en 2025, lo que representa una baja considerable en la cantidad de sanciones aplicadas.

Entre las faltas más recurrentes, las sanciones por no respetar las señales de tránsito encabezan la lista, aunque también reflejan una disminución al pasar de 175,544 casos en 2024 a 124,410 en 2025. En segundo lugar se ubican las infracciones por exceso de velocidad, que descendieron de 128,679 a 69,336. Les siguen las boletas por mal estacionado, con una reducción de 85,490 a 34,112.

Las infracciones relacionadas con la documentación vehicular también mostraron descensos. Los casos de conductores con placa vencida disminuyeron de 2,278 a 1,255, mientras que los vehículos sin placa pasaron de 638 a 381. De igual forma, las placas inadecuadas bajaron de 49,852 a 21,587.

En cuanto a conductas de alto riesgo, las sanciones por uso del teléfono celular al conducir se redujeron de 5,755 en 2024 a 4,315 en 2025. Asimismo, las infracciones por embriaguez comprobada descendieron de 7,147 a 4,920 y se registró una baja en las sanciones por conducir por el hombro, de 7,257 a 3,723.

Las autoridades atribuyen esta disminución a los operativos de control, campañas de educación vial y mayor concienciación de los conductores, aunque reiteran el llamado a mantener la prudencia en las vías para reducir accidentes y víctimas por siniestros de tránsito.

VIDEOS
Lo Nuevo