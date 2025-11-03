Tránsito en rutas hacia el interior: Policía reporta casi 90 mil vehículos por fiestas patrias

La <b><a href="/tag/-/meta/policia-nacional">Policía Nacional</a></b>, a través de la <b>Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito</b>, informó que hasta el mediodía de este lunes 3 de noviembre, un total de <b>89.517 vehículos</b> se habían movilizado desde la capital hacia el interior del país, según los registros oficiales.La institución también señaló que, durante este mismo período, se <b>aplicaron 2.367 infracciones</b> por diversas faltas al Reglamento de Tránsito, entre las que se incluyen exceso de velocidad, no portar el cinturón de seguridad y otras maniobras peligrosas.La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito reiteró su llamado a los conductores para <b>respetar los límites de velocidad</b>, <b>utilizar el cinturón de seguridad</b> y <b>evitar maniobras temerarias</b> que puedan poner en riesgo su vida y la de los demás.De igual manera, la Policía instó a los peatones a <b>usar los puentes elevados</b> y a <b>cruzar únicamente por las zonas señalizadas</b>, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad vial durante el desplazamiento masivo de vehículos.Este aforo vehicular se registra en el marco de las festividades del <b>3 de noviembre</b>, fecha en que muchos panameños se trasladan hacia sus lugares de origen en el interior del país, lo que aumenta significativamente el tráfico en las principales vías nacionales.