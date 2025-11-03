Tránsito en rutas hacia el interior: Policía reporta casi 90 mil vehículos por fiestas patrias

La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, informó que hasta el mediodía de este lunes 3 de noviembre, un total de 89.517 vehículos se habían movilizado desde la capital hacia el interior del país, según los registros oficiales.

La institución también señaló que, durante este mismo período, se aplicaron 2.367 infracciones por diversas faltas al Reglamento de Tránsito, entre las que se incluyen exceso de velocidad, no portar el cinturón de seguridad y otras maniobras peligrosas.

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito reiteró su llamado a los conductores para respetar los límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad y evitar maniobras temerarias que puedan poner en riesgo su vida y la de los demás.

De igual manera, la Policía instó a los peatones a usar los puentes elevados y a cruzar únicamente por las zonas señalizadas, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad vial durante el desplazamiento masivo de vehículos.

Este aforo vehicular se registra en el marco de las festividades del 3 de noviembre, fecha en que muchos panameños se trasladan hacia sus lugares de origen en el interior del país, lo que aumenta significativamente el tráfico en las principales vías nacionales.