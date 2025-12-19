Viajar con mascotas: una ola que transforma la movilidad en Panamá

La movilidad humana ha cambiado y con ella, la movilidad animal. Según Rivas, hay cuatro fuerzas empujando esta tendencia: las mascotas son ahora hijos emocionales para millones de familias; el auge del talento internacional hacia Panamá trae consigo traslados corporativos con animales; la conciencia sobre bienestar animal exige opciones más seguras que la simple carga aérea; los procesos migratorios son cada vez más estrictos y costosos si se comete un error.'La mascota dejó de ser un accesorio; hoy es parte esencial del núcleo familiar', subraya la fundadora de ViPet.De acuerdo con la organización Mental Health America, tener un compañero animal, aporta numerosos beneficios para tu salud mental y física. La convivencia con mascotas brinda consuelo, genera felicidad y te ayuda a mantenerte más calmado y relajado. 'También puede reducir el estrés y aliviar los síntomas de diversas condiciones de salud, tanto mentales como físicas'.Por otra parte, en los últimos 12 meses, ViPet ha visto un crecimiento significativo en tres segmentos: expats corporativos de multinacionales, nómadas digitales que viajan con sus mascotas y panameños que vacacionan con sus pets en Norteamérica y Europa.A esto se suma un endurecimiento de las regulaciones en aerolíneas europeas y destinos como la Unión Europea, Reino Unido y Emiratos Árabes, lo que aumenta la demanda de asesoría profesional.Todo indica que Panamá, por su conectividad aérea y ecosistema logístico, está llamado a convertirse en el hub de movilidad animal de la región.