Policía Incauta 635 paquetes de presunta droga, armas y municiones en operativos

Un total de 188 personas fueron aprehendidas en las últimas 24 horas, así lo confirmó la Policía Nacional en un Comunicado.

La entidad detalló que se decomisaron 635 paquetes con presunta droga, nueve armas de fuego, 82 municiones y se concretaron 82 diligencias de allamiento en donde se incautaron $1,500 en efectivo se recuperaron tres vehículos reportados como robados.

A nivel de boletas, se colocaron 1021 por incumplimientos en el reglamento de tránsito. De estas, 134 fueron por exceder los límites de velocidad y 49 por tener luces inadecuadas.

Este sábado se aprehendió a un ciudadano en la estación de metro de Los Antes, quien estaba siendo requerido por posesión de drogas.

En Condado de Rey se incautaron 509 paquetes con presunta droga. Mientras que, en Barrio Sur, Colón, se aprehendió a un hombre con 125 paquetes de supuesta droga, un arma de fuego y municiones ocultas en su vehículo.

Como parte del Plan Firmeza, también se detuvo a un hombre en el corregimiento de Vacamonte, Arraiján, quien estaba siendo solicitado por delitos contra la seguridad colectiva.