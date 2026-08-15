Atlético de Madrid ficha a Cuti Romero por unos 40 millones de euros

El Atlético de Madrid oficializó este sábado el fichaje del defensor argentino Cristian “Cuti” Romero, procedente del Tottenham Hotspur, en una operación cercana a los 40 millones de euros.

Según dio a conocer el medio El País, el central argentino firmó un contrato por cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031, y se convierte en una de las principales incorporaciones del equipo para la nueva campaña.

“Estoy muy contento y muy feliz de llegar a este enorme club. Vengo con la misma mentalidad de siempre; tratar de dejar mi nombre escrito en la historia de este hermoso club y sé de que la única manera es logrando algo. Vengo con esa mentalidad y voy a dar todo hasta el último día para conseguirlo”, dijo en su primera entrevista a medios del club, citado por la agencia EFE.

El club madrileño destacó las características de Romero, a quien describió como un defensor diestro de 28 años, con experiencia, fortaleza física y capacidad para anticiparse a los rivales.

La llegada del argentino se produce después de un intento fallido del Atlético durante el pasado mercado de fichajes. Según El País, el equipo ya había mostrado interés por Romero el verano anterior, pero las pretensiones económicas del mismo hicieron imposible concretar entonces la operación.

Ahora, un año después, el equipo dirigido por Diego Simeone logró cerrar la incorporación de uno de los defensores habituales de la selección argentina.

El defensor compartirá equipo con el portero Juan Musso, el extremo Giuliano Simeone y el delantero Julián Álvarez. La incorporación de Romero representa el cuarto fichaje del Atlético de Madrid para la nueva temporada.