La banca panameña está dispuesta a evaluar medidas de apoyo para las personas afectadas por el terremoto de 7.5 que impactó el 9 de octubre de 2026 a varias zonas del país. Así lo manifestó el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Ernesto Boyd, quien aseguró que las entidades financieras respaldarán a los clientes que enfrenten dificultades para cumplir con sus compromisos como consecuencia de las afectaciones provocadas por el sismo. Boyd explicó que el gremio consultó a los bancos agremiados sobre la situación de los clientes perjudicados y encontró disposición para brindar soluciones según las necesidades de cada caso. “Nosotros miramos el tema desde adentro y consultamos a los bancos agremiados sobre el tema específico de los clientes afectados por el terremoto y la respuesta es que la banca va a estar ahí para apoyar a todas las personas afectadas”, señaló. El presidente de la junta directiva de la ABP indicó que entre las alternativas que podrían analizarse se encuentran arreglos de pago u otras medidas especiales para quienes hayan sufrido consecuencias económicas derivadas del evento sísmico. “Si hay que hacer arreglos de pago, si hay que hacer algún tipo de apoyo porque entendemos que lo ocurrido ha tenido afectaciones”, afirmó Boyd.

El presidente ejecutivo de la ABP, Carlos Berguido, hizo un llamado a las personas que atraviesan dificultades financieras, relacionadas o no con el terremoto, a acercarse a sus entidades bancarias para buscar alternativas. “Todas las personas de este país, sean o no afectadas por el sismo, siempre tienen las puertas abiertas para hablar con sus banqueros en el momento que tengan un problema en particular o tengan o no una relación con el sismo”, expresó.

Berguido destacó que los bancos mantienen disposición para escuchar a sus clientes cuando enfrentan situaciones que afectan su capacidad de pago, ya sea por pérdida de empleo, enfermedades, divorcios u otras circunstancias personales. “Todos los ciudadanos que son clientes de un banco y tienen problemas con sus bancos porque no pueden pagar el préstamo porque perdieron empleo, están enfermos o se divorciaron o cualquier otra razón que afecta la vida, siempre el banquero está ahí y mi recomendación es que se acerquen a sus bancos si tienen problemas”, sostuvo.

Berguido comentó además que la mayoría de las viviendas afectadas por el terremoto no estaban financiadas por entidades bancarias. Sin embargo, aclaró que eso no impide que sus propietarios mantengan otros vínculos con el sistema financiero que puedan ser considerados al momento de solicitar apoyo. “Sabemos que las casas que fueron afectadas durante el sismo muy pocas eran viviendas que estaban financiadas por bancos. Eso no quiere decir que esas personas que viven en esas casas no tengan otro tipo de relaciones con los bancos para pedir ayuda”, indicó. Berguido insistió en que el diálogo entre los clientes y las entidades financieras es el primer paso para encontrar soluciones viables. “Todo lo que hay que hacer es ir a pedir y conversar porque encontrarán a alguien en la disposición de ayudar”, manifestó.