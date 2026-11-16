Cuando parecía que Gianni Infantino tendría otro mandato en la FIFA, la UEFA confirmó en un comunicado que ya tienen sobre la mesa el nombre de su candidato para las elecciones del máximo ente deportivo que se celebrarán el próximo mes de marzo en Rabat, Marruecos.

La confederación europea confirmó que el dirigente francés Philippe Diallo, será su candidato para las elecciones y frenar el mandato que ha tenido Infantino en la última década.

“En una reunión celebrada, presidida por el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, las asociaciones nacionales representadas en el Comité Ejecutivo de la UEFA y en el Consejo de la FIFA invitaron a Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), a presentar su candidatura a la presidencia de la FIFA en las elecciones de marzo de 2027, expresándole su apoyo unánime y total”, señaló el ente europeo en un comunicado.

En los últimos meses, la UEFA ha rechazado la manera en la que Infantino ha estado manejado la FIFA, sobre todo con el último intento de privatizar la Copa del Mundo, idea que quedó totalmente descartada por las constantes críticas hacia el proyecto que estaba liderando el propio Infantino.

A pesar de que el continente europeo tiene la responsabilidad de organizar el Mundial 2030, concretamente España y Portugal, en conjunto con Marruecos de África, esto no ha impedido que, de manera unánime, la UEFA tenga en mente un cambio de timón en la FIFA.

Diallo, de 63 años, cuenta con una vasta experiencia en el mundo de la dirigencia del fútbol, sobre todo en Francia donde es el actual presidente de la Federación Francesa de Fútbol.

“Philippe Diallo cuenta con una amplia experiencia en todos los niveles del fútbol: ha dirigido la organización que representa a los clubes de fútbol profesional francés, ha formado parte de la junta directiva de la liga profesional francesa y ha participado en las estructuras de resolución de disputas de la FIFA, antes de convertirse en presidente de la FFF y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA en 2023”, explicó el comunicado.

Antes de Diallo, la UEFA intentó convencer al ex técnico francés Arséne Wenger y que actualmente se desempeña como director de Desarrollo de la FIFA. Al estar en la estructura deportiva del máximo ente deportivo, se veía poco probable que el ex entrenador del Arsenal se tornara en contra de Infantino. Sin embargo, Wenger ha tenido sus críticas hacia desempeño de Infantino en los últimos años.