La Fiscalía Regional de San Miguelito hizo efectiva una nueva orden de aprehensión contra Erick Muñoz, conocido como El Loco, uno de los investigados por el incendio provocado este sábado 14 de noviembre en la residencia del periodista Rolando Rodríguez, ubicada en Brisas del Golf.

La Procuraduría General de la Nación informó que la diligencia fue realizada por la Fiscalía Regional de San Miguelito, luego de que una jueza de garantías ordenara dejar sin efecto la aprehensión anterior debido a la condición de salud del investigado, quien necesitaba una intervención quirúrgica.

Muñoz será puesto nuevamente a disposición del Juzgado de Garantías en las próximas horas, para las audiencias correspondientes dentro del proceso penal.

El caso tiene como antecedente que Muñoz había sido aprehendido el 18 de noviembre en una plaza comercial de Chilibre.

Sin embargo, no pudo comparecer a la audiencia de garantías debido a que permanecía hospitalizado en el Hospital Santo Tomás, donde fue sometido a una cirugía la noche del 19 de noviembre.

En una publicación de La Estrella de Panamá de este 20 de noviembre, se informó que la jueza de garantías Yamileth Calderón ordenó su desaprehensión luego de que se cumpliera el plazo legal de 48 horas sin que pudiera concretarse la audiencia de control.

La Fiscalía explicó entonces que, aunque la aprehensión inicial se había realizado dentro del término legal, no fue posible obtener una decisión judicial sobre su situación dentro del plazo establecido, debido a su condición médica.

Este 20 de noviembre la fiscal superior Leyda Sáenz anunció que solicitaría vigilancia policial en el hospital y una nueva orden de aprehensión cuando Muñoz estuviera en condiciones de comparecer ante el tribunal.

Investigación por incendio en Brisas del Golf

Muñoz es señalado por la Fiscalía como el presunto responsable de lanzar el objeto incendiario contra la residencia vinculada a Rodríguez, en un hecho ocurrido durante la madrugada del 14 de noviembre.

Por esta investigación también permanece detenido provisionalmente Luis Adriel Valiente Ortega, señalado como el conductor del taxi que habría transportado al presunto autor material hasta el lugar del incendio y facilitado su huida.

Durante las diligencias judiciales, la Fiscalía presentó registros de llamadas telefónicas, información de líneas celulares y videos de cámaras de vigilancia como parte de los elementos recopilados para esclarecer la participación de los investigados.