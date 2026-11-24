La Comisión de Vivienda del Concejo Municipal de Panamá recibió este martes las recomendaciones elaboradas por una mesa técnica encargada de analizar diversos artículos del Acuerdo 316, normativa relacionada con los requisitos para la construcción y adecuación de aceras en el distrito capital. De acuerdo con la información presentada, la mesa técnica fue designada la semana pasada por la propia comisión con el objetivo de revisar el contenido del acuerdo y plantear ajustes que permitan mejorar su aplicación. Tras varias reuniones de trabajo, el grupo presentó sus conclusiones y recomendaciones durante una sesión realizada en la sede municipal.

Entre las propuestas figura la suspensión de los efectos de algunos artículos específicos del acuerdo, especialmente aquellos relacionados con las multas y los plazos establecidos para que los ciudadanos adecuaran sus propiedades a las nuevas disposiciones. Según se explicó, también se recomienda mantener vigentes ciertos artículos, particularmente los vinculados a requisitos técnicos que deberán cumplir las nuevas construcciones. No obstante, los comisionados aclararon que las recomendaciones presentadas no constituyen aún una modificación formal del Acuerdo 316. La Comisión de Vivienda únicamente recibió el documento elaborado por la mesa técnica, ya que cualquier cambio deberá cumplir primero con los procedimientos legales correspondientes.