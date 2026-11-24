La Comisión de Vivienda del Concejo Municipal de Panamá recibió este martes las recomendaciones elaboradas por una mesa técnica encargada de analizar diversos artículos del Acuerdo 316, normativa relacionada con los requisitos para la construcción y adecuación de aceras en el distrito capital.
De acuerdo con la información presentada, la mesa técnica fue designada la semana pasada por la propia comisión con el objetivo de revisar el contenido del acuerdo y plantear ajustes que permitan mejorar su aplicación.
Tras varias reuniones de trabajo, el grupo presentó sus conclusiones y recomendaciones durante una sesión realizada en la sede municipal.
Entre las propuestas figura la suspensión de los efectos de algunos artículos específicos del acuerdo, especialmente aquellos relacionados con las multas y los plazos establecidos para que los ciudadanos adecuaran sus propiedades a las nuevas disposiciones.
Según se explicó, también se recomienda mantener vigentes ciertos artículos, particularmente los vinculados a requisitos técnicos que deberán cumplir las nuevas construcciones.
No obstante, los comisionados aclararon que las recomendaciones presentadas no constituyen aún una modificación formal del Acuerdo 316.
La Comisión de Vivienda únicamente recibió el documento elaborado por la mesa técnica, ya que cualquier cambio deberá cumplir primero con los procedimientos legales correspondientes.
El proceso contempla etapas como la consulta ciudadana y las revisiones legales necesarias antes de que la propuesta regrese a la comisión para su evaluación final.
Una vez completados estos trámites, el documento podrá ser sometido a consideración del pleno del Concejo Municipal, instancia que tendrá la responsabilidad de aprobar o rechazar las modificaciones planteadas.
La discusión sobre el Acuerdo 316 ha generado interés entre residentes y sectores vinculados al desarrollo urbano, debido a los cambios que establece en materia de accesibilidad y adecuación de aceras dentro del distrito de Panamá.
Se trata de una Guía de Diseño Urbano para el Espacio Público que establece requisitos para la construcción y adecuación de aceras, fachadas, accesos vehiculares y otros elementos de las calles del distrito.
La normativa contempla multas de $5,000 por cada infracción, que pueden acumularse y dar lugar a la suspensión de obras o actividades comerciales.
El Acuerdo No. 316, de este 13 de octubre de 2026, fue publicado en la Gaceta Oficial Digital No. 30646-C, del viernes 30 de octubre. La disposición fue sancionada por el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, el 22 de octubre y entró en vigencia con su promulgación.
La guía busca establecer criterios técnicos para mejorar el entorno urbano y garantizar la accesibilidad universal. Sus disposiciones son vinculantes tanto para las instituciones públicas como para los particulares.