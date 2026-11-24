Las Naviferias 2026 del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comenzarán el próximo martes 1 de diciembre y recorrerán distintas comunidades del país durante 23 días, con la venta de productos para la temporada navideña a precios accesibles. El programa contempla 500 mil piezas de jamón picnic nacional y la tradicional bolsa navideña a B/.15.00, que llegará a 163 localidades a nivel nacional, incluyendo comunidades insulares.

¿Cuándo y dónde serán las Naviferias?

El operativo comenzará el 1 de diciembre de manera simultánea en Chiriquí, Los Santos y Herrera, para luego continuar su recorrido por el resto del país. El IMA anunció que dará a conocer con anticipación la agenda de lugares de venta correspondiente a cada día, de manera que los consumidores puedan conocer dónde se realizará cada jornada.

¿Qué trae la bolsa navideña del IMA?

La bolsa tendrá un costo de B/.15.00 e incluirá más de 15 productos, entre ellos:

1 jamón picnic

10 libras de arroz

1 botella de aceite

2 latas de guandú

1 paquete de sal

1 paquete de azúcar

1 paquete de maíz pilado

1 paquete de pasitas

1 tripack de sazonadores

1 paquete de sazonador de jamón

1 paquete de aceitunas verdes

1 lata de vegetales mixtos

1 lata de piña en rodajas

1 paquete de mostaza

1 paquete de mayonesa

1 rosca de pan