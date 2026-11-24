Las Naviferias 2026 del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comenzarán el próximo martes 1 de diciembre y recorrerán distintas comunidades del país durante 23 días, con la venta de productos para la temporada navideña a precios accesibles.
El programa contempla 500 mil piezas de jamón picnic nacional y la tradicional bolsa navideña a B/.15.00, que llegará a 163 localidades a nivel nacional, incluyendo comunidades insulares.
El operativo comenzará el 1 de diciembre de manera simultánea en Chiriquí, Los Santos y Herrera, para luego continuar su recorrido por el resto del país.
El IMA anunció que dará a conocer con anticipación la agenda de lugares de venta correspondiente a cada día, de manera que los consumidores puedan conocer dónde se realizará cada jornada.
La bolsa tendrá un costo de B/.15.00 e incluirá más de 15 productos, entre ellos:
El IMA pidió a los consumidores llevar bolsas reutilizables, ya que los productos serán entregados divididos en dos empaques.
Con este operativo, la institución busca facilitar el acceso a alimentos de la temporada navideña y productos de la canasta básica en diferentes regiones del país.