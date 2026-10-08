Naviferias del IMA 2026: estas son las novedades de las cajas navideñas

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) tiene previsto distribuir más de 500 mil cajas navideñas durante esta temporada, a un precio de B/.15.00 cada una, con una nueva composición de productos para las familias panameñas.

El director del IMA, Nilo Murillo, confirmó en una entrevista con TVN Noticias que las cajas contarán con una variedad de productos básicos y artículos tradicionalmente utilizados durante las fiestas de fin de año.

Entre los productos que incluirán las cajas se encuentran 10 libras de arroz, azúcar, sal, aceite, pasitas, aceitunas, mayonesa y vegetales, además de un jamón picnic 100% panameño, uno de los productos destacados de esta edición.