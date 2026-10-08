Naviferias del IMA 2026: estas son las novedades de las cajas navideñas

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) tiene previsto distribuir más de 500 mil cajas navideñas durante esta temporada, a un precio de B/.15.00 cada una, con una nueva composición de productos para las familias panameñas.
El director del IMA, Nilo Murillo, confirmó en una entrevista con TVN Noticias que las cajas contarán con una variedad de productos básicos y artículos tradicionalmente utilizados durante las fiestas de fin de año.
Entre los productos que incluirán las cajas se encuentran 10 libras de arroz, azúcar, sal, aceite, pasitas, aceitunas, mayonesa y vegetales, además de un jamón picnic 100% panameño, uno de los productos destacados de esta edición.
De acuerdo con Murillo, la distribución de las cajas navideñas está programada para comenzar entre el 4 y el 6 de diciembre, con las primeras jornadas previstas en la provincia de Chiriquí. Posteriormente, el proceso continuará en la región de Azuero.
El director del IMA explicó que la entrega se realizará de manera gradual, tomando en cuenta la planificación logística de la institución y la demanda prevista en cada región.
En el caso de la ciudad de Panamá, Murillo reconoció que la distribución representa uno de los principales desafíos debido a la cantidad de personas que se espera atender.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...