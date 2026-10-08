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Información útil

Naviferias del IMA 2026: estas son las novedades de las cajas navideñas

Chiriquí y Azuero serán los primeros destinos de las Naviferias.
Chiriquí y Azuero serán los primeros destinos de las Naviferias. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/10/2026 15:15
Las cajas navideñas incluirán 10 libras de arroz y un jamón picnic 100% panameño, entre otros productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) tiene previsto distribuir más de 500 mil cajas navideñas durante esta temporada, a un precio de B/.15.00 cada una, con una nueva composición de productos para las familias panameñas.

El director del IMA, Nilo Murillo, confirmó en una entrevista con TVN Noticias que las cajas contarán con una variedad de productos básicos y artículos tradicionalmente utilizados durante las fiestas de fin de año.

Entre los productos que incluirán las cajas se encuentran 10 libras de arroz, azúcar, sal, aceite, pasitas, aceitunas, mayonesa y vegetales, además de un jamón picnic 100% panameño, uno de los productos destacados de esta edición.

Distribución de cajas navideñas del IMA comenzará en Chiriquí

De acuerdo con Murillo, la distribución de las cajas navideñas está programada para comenzar entre el 4 y el 6 de diciembre, con las primeras jornadas previstas en la provincia de Chiriquí. Posteriormente, el proceso continuará en la región de Azuero.

El director del IMA explicó que la entrega se realizará de manera gradual, tomando en cuenta la planificación logística de la institución y la demanda prevista en cada región.

En el caso de la ciudad de Panamá, Murillo reconoció que la distribución representa uno de los principales desafíos debido a la cantidad de personas que se espera atender.

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