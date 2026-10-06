Naviferias del IMA ya tienen fecha; caja navideña tendrá jamón picnic y nuevos productos

Las Naviferias 2026 del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comenzarán entre el 4 y el 6 de diciembre, con las primeras jornadas programadas en la provincia de Chiriquí y posteriormente en la región de Azuero, informó el director de la entidad, Nilo Murillo.
Para esta temporada, el IMA tiene previsto distribuir más de 500 mil cajas navideñas, que tendrán un costo de B/.15.00 cada una y contarán con una nueva composición de productos.
Según explicó Murillo, las cajas incluirán 10 libras de arroz, azúcar, sal, aceite, pasitas, aceitunas, mayonesa y vegetales, además de un jamón picnic 100% panameño, entre otros productos.
El programa tendrá una pausa el 8 de diciembre, debido a la celebración del Día de la Madre, y posteriormente continuará con la distribución en otras provincias del país.
El director del IMA señaló que el proceso se desarrollará de manera gradual, de acuerdo con la planificación logística establecida por la institución. En el caso de la ciudad de Panamá, reconoció que representa uno de los principales desafíos debido a la cantidad de personas que se espera atender.
Las jornadas de distribución se extenderán hasta enero de 2027, con el objetivo de garantizar que las cajas también puedan llegar a comunidades de difícil acceso. Entre estas se encuentran sectores de las comarcas donde las condiciones climáticas y el estado de las vías pueden complicar el traslado durante la temporada lluviosa.
El IMA también contempla llevar las cajas navideñas a 21 islas, lo que requerirá una logística especial para movilizar los productos hacia estas comunidades.
Murillo hizo un llamado a la población a no madrugar para acudir a las Naviferias, al asegurar que la institución trabaja en un mecanismo de distribución que permita agilizar la atención y reducir los tiempos de espera.
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