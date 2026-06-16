IMA prepara Naviferias 2026 con adquisición de jamones 100% panameños

El director general del IMA, Nilo Murillo Robles , encabezó un encuentro con representantes de nueve empresas comercializadoras, con el objetivo de establecer las bases, requisitos y condiciones del proceso de compra que se desarrollará de cara a las actividades previstas para el mes de diciembre.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) avanza en la organización de las Naviferias 2026 con la coordinación de la adquisición de 500 mil piezas de jamón picnic 100% nacional, que serán distribuidas en las tradicionales bolsas navideñas.

Murillo Robles destacó que esta iniciativa busca impulsar la economía del sector agropecuario y respaldar a los productores porcinos del país, garantizando al mismo tiempo el acceso de la población a un producto de calidad durante las festividades de fin de año.

Durante la reunión se detallaron los requisitos que deberán cumplir las empresas interesadas, entre ellos la capacidad de producción, el cumplimiento de normas sanitarias, certificaciones vigentes y la logística necesaria para asegurar la distribución a nivel nacional.

Con estas acciones, el IMA reafirma su compromiso con la planificación de las Naviferias 2026, una de las principales iniciativas sociales del Estado para apoyar a las familias panameñas en la temporada navideña.