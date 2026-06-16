IMA prepara Naviferias 2026 con adquisición de jamones 100% panameños

Murillo Robles destacó que esta iniciativa busca <b>impulsar la economía del sector agropecuario y respaldar a los productores porcinos del país</b>, garantizando al mismo tiempo el acceso de la población a un producto de calidad durante las festividades de fin de año.Durante la reunión se detallaron los requisitos que deberán cumplir las empresas interesadas, entre ellos la capacidad de producción, el cumplimiento de normas sanitarias, certificaciones vigentes y la logística necesaria para asegurar la distribución a nivel nacional.Con estas acciones, el IMA reafirma su compromiso con la planificación de las Naviferias 2026, una de las principales iniciativas sociales del Estado para apoyar a las familias panameñas en la temporada navideña.