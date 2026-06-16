CCIAP: Gobierno paga deudas atrasadas, pero ‘no’ al ritmo esperado

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barría, aseguró que el Gobierno está cumpliendo con el pago de deudas pendientes con empresas privadas, incluidas obligaciones adquiridas durante la pandemia, aunque señaló que el proceso no avanza a la velocidad que espera el sector empresarial.

Al ser consultado por este medio sobre si aún existen cuentas pendientes por pagar a empresas privadas y cuántas permanecen en esa condición, Barría indicó que actualmente no existe una cifra precisa. “Esa es una cifra que es difícil de estimar honestamente”, manifestó.

No obstante, destacó que la señal que reciben los empresarios por parte de las autoridades económicas es que se mantiene el compromiso de cancelar las obligaciones pendientes.

“La señal que nosotros tenemos del Gobierno y en específico del ministro de Economía y Finanzas es que se están pagando, se está haciendo todo lo posible para hacer ese compromiso”, afirmó.

Barría reconoció que el Ejecutivo enfrenta el reto de cumplir con estos pagos mientras procura mantener el equilibrio de las finanzas públicas.

“Sabemos que el Gobierno también está tratando de mantener las finanzas de forma ordenada y balanceadas”, señaló.

El dirigente empresarial valoró positivamente que el Estado continúe atendiendo las cuentas pendientes con proveedores y empresas del sector privado.

“El mensaje es positivo porque se están honrando, digamos, estas deudas. De repente no es la velocidad que nosotros esperamos, sin embargo, están presentes”, sostuvo.

La Cciap agrupa actualmente a más de 1,600 empresas de 15 sectores de la economía nacional, entre ellos agropecuario, alimentación, industrias, energía y agua, construcción e inmobiliario, automotores y equipos pesados, tecnología de información y comunicaciones, transporte y logística, banca, finanzas y seguros, turismo, servicios profesionales y desarrollo humano.

Las declaraciones de Barría reflejan la expectativa del sector empresarial de que continúe el proceso de cancelación de obligaciones pendientes, al tiempo que reconocen los esfuerzos del Gobierno por cumplir estos compromisos dentro de un manejo ordenado de las finanzas públicas.