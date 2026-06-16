DT de Ghana: ‘Panamá es un equipo muy difícil y competitivo’

Asimismo, destacó la exigencia de la competición y aseguró que sus dirigidos están preparados para afrontar el reto que representa cada partido mundialista.<i><b>'</b></i><i>Estamos listos para hacer todo e intentar un mejor fútbol, pelear más e intentar ser más rápidos en las respuestas, porque es la única forma de estar más cerca de la victoria',</i> manifestó.El técnico afirmó sentirse confiado de cara al compromiso y reiteró que la mentalidad de <b><a href="/tag/-/meta/seleccion-ghana">Ghana </a></b>será buscar el triunfo durante los 90 minutos, en un duelo que considera fuerte y equilibrado por las aspiraciones de ambos equipos.