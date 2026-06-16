DT de Ghana: ‘Panamá es un equipo muy difícil y competitivo’

El director técnico de la selección de Ghana, Carlos Queiroz, destacó las fortalezas de Panamá de cara al encuentro que ambas selecciones disputarán este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026.

Durante una conferencia de prensa previa al partido, el estratega portugués reconoció el nivel del conjunto canalero y aseguró que será un rival complicado.

“El equipo de Panamá es un equipo muy difícil, bien organizado y con mucha experiencia. Es un equipo muy competitivo. Nosotros lo respetamos como respetamos a Inglaterra y a Croacia, pero para mí lo más importante es ganar”, expresó Queiroz.

El entrenador también elogió la calidad de los jugadores de ambas selecciones al señalar: “Buenísimos jugadores, nosotros también”.

Queiroz subrayó que en una Copa del Mundo no existen rivales sencillos y que todos los equipos llegan con la misma ilusión de avanzar en el torneo.

“En el fútbol no hay nadie accesible ni fácil. Tienes dos equipos bien preparados y con el mismo sueño”, sostuvo.