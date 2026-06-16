Ciberseguridad: Filtraciones en la nube son la mayor amenaza para pymes en América Latina

Las filtraciones en la nube son hoy la principal preocupación de ciberseguridad para casi la mitad de las pequeñas y medianas empresas en América Latina.

Así lo revela un estudio de Kaspersky, que pone en evidencia cómo la adopción acelerada de servicios digitales ha ampliado la exposición a amenazas capaces de comprometer información crítica y afectar la operación de estos negocios.

El estudio informa que 48% de las pymes latinoamericanas ve en las brechas de seguridad en la nube su mayor riesgo en ciberseguridad, mientras que 45% consideran que la principal amenaza en la materia son los ataques basados en Inteligencia Artificial y otro 39% cree que los ataques de phishing son uno de los focos de exposición que más afectan a este sector.

Los expertos explican cómo suceden estos ciberataques que hoy están en el top 3 de las amenazas que más afectan a las pymes de la región:

Las brechas de seguridad en la nube: éstas ocurren cuando la información almacenada en servicios digitales queda expuesta como consecuencia de configuraciones incorrectas, accesos no autorizados o fallas en la protección de los sistemas, lo que puede derivar en la filtración de datos sensibles y afectar directamente la operación de las pymes.

Ataques basados en Inteligencia Artificial: Los ataques basados en inteligencia artificial utilizan herramientas avanzadas para crear engaños cada vez más sofisticados —como correos o mensajes altamente personalizados— que dificultan su detección, aumentando la probabilidad de fraude en organizaciones con recursos limitados.

Phishing: este sigue siendo uno de los métodos más comunes para afectar a las pymes y consiste en suplantar la identidad de instituciones o personas confiables para inducir a los usuarios a compartir información confidencial o dar acceso a sus cuentas, lo que puede traducirse en pérdidas económicas y daños reputacionales.

“Hoy, en un mundo donde las amenazas evolucionan a cada minuto, las pymes requieren soluciones automatizadas y sistemas inteligentes capaces de analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, identificar comportamientos sospechosos y responder de forma inmediata, solo así pueden tener una defensa efectiva y fortalecer su seguridad en cada etapa del crecimiento del negocio”, comentó Leandro Cuozzo, analista de seguridad para Kaspersky en América Latina.

En el mes de las pymes, los expertos explican los beneficios de proteger a las empresas de este sector con soluciones que ayudan a mejorar su conocimiento técnico y su capacidad de respuesta ante incidentes:

●Ofrecen detección rápida de amenazas y ataques complejos antes de que generen daños.

●Brindan protección en la nube y de los dispositivos para reducir riesgos y asegurar datos y aplicaciones que se usan de manera remota.

●Capacitan en ciberseguridad, brindando al personal las herramientas y conocimientos necesarios para detectar amenazas y mejorar la gestión de la información.

●Administran de parches y cifrado, para mantener los sistemas actualizados y proteger la información sensible de accesos no autorizados.

●Se implementan de forma flexible y gradual, adaptándose al tamaño y presupuesto de la empresa sin interrumpir sus operaciones.

●Incluyen apoyo de especialistas externos, que guían la detección y respuesta según las necesidades del equipo interno y las tareas que se delegan.

El Día de las Microempresas y de las Pequeñas y Medianas Empresas es una jornada que se celebra anualmente el 27 de junio desde 2017, instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en ese mismo año. Aunque no existe un “mes de las pymes” oficial a nivel global, junio entero se utiliza habitualmente para visibilizar su impacto y realizar ferias y foros de apoyo,