Minsa ampliará horarios de atención de forma progresiva, asegura ministro encargado

El Ministerio de Salud (Minsa) cuenta actualmente con 108 instalaciones de atención primaria con horario extendido y 20 hospitales que operan las 24 horas, una red que continuará fortaleciéndose tras la entrada en vigencia de la Ley 528 de 2026.

El ministro de Salud encargado, Manuel Zambrano Chang, destacó que la institución ya mantenía estrategias para ofrecer atención más allá del horario regular y aseguró que cualquier ampliación de horarios se realizará de manera planificada y sostenible.

“Ahora, la nueva ley nos indica que debemos ampliar los horarios en otras instalaciones, por lo que será necesario realizar análisis y estudios de demanda para implementar esta medida de manera progresiva y sostenible”, explicó Zambrano Chang.

El funcionario precisó que la red de atención con horario extendido fue diseñada tomando en cuenta las necesidades de cada región, distrito y corregimiento, especialmente en áreas donde existe una mayor demanda de servicios fuera del horario habitual.