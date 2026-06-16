  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Minsa ampliará horarios de atención de forma progresiva, asegura ministro encargado

El Minsa ya cuenta con 108 instalaciones de salud con horario extendido
El Minsa ya cuenta con 108 instalaciones de salud con horario extendido Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/06/2026 14:09
El Ministerio de Salud cuenta actualmente con 108 instalaciones de atención primaria con horario extendido y 20 hospitales que operan las 24 horas

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El Ministerio de Salud (Minsa) cuenta actualmente con 108 instalaciones de atención primaria con horario extendido y 20 hospitales que operan las 24 horas, una red que continuará fortaleciéndose tras la entrada en vigencia de la Ley 528 de 2026.

El ministro de Salud encargado, Manuel Zambrano Chang, destacó que la institución ya mantenía estrategias para ofrecer atención más allá del horario regular y aseguró que cualquier ampliación de horarios se realizará de manera planificada y sostenible.

“Ahora, la nueva ley nos indica que debemos ampliar los horarios en otras instalaciones, por lo que será necesario realizar análisis y estudios de demanda para implementar esta medida de manera progresiva y sostenible”, explicó Zambrano Chang.

El funcionario precisó que la red de atención con horario extendido fue diseñada tomando en cuenta las necesidades de cada región, distrito y corregimiento, especialmente en áreas donde existe una mayor demanda de servicios fuera del horario habitual.

Asimismo, advirtió que la expansión de estos servicios implicará costos adicionales, por lo que será necesario contar con el respaldo presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas.

Según datos del Minsa, de las 108 instalaciones con horario extendido, 31 brindan atención las 24 horas durante todo el año, mientras que otras operan hasta las 7:00 p.m., las 11:00 p.m. o mantienen servicios durante fines de semana y días feriados.

Durante la actual administración también se han incorporado ocho nuevas instalaciones con horario ampliado en provincias como Coclé, Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe-Buglé, con el objetivo de acercar los servicios de salud a más comunidades.

VIDEOS
Lo Nuevo