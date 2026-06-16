Minsa ampliará horarios de atención de forma progresiva, asegura ministro encargado

Asimismo, advirtió que la expansión de estos servicios implicará costos adicionales, por lo que será necesario contar con el respaldo presupuestario del <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas</a></b>.Según datos del Minsa, de las <b>108</b> instalaciones con horario extendido, <b>31</b> brindan atención las 24 horas durante todo el año, mientras que otras operan hasta las <b>7:00 p.m.</b>, las <b>11:00 p.m.</b> o mantienen servicios durante fines de semana y días feriados.Durante la actual administración también se han incorporado ocho nuevas instalaciones con horario ampliado en provincias como Coclé, Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe-Buglé, con el objetivo de acercar los servicios de salud a más comunidades.