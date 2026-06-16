Juego del Grupo I del Mundial 2026: Francia contra Senegal

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Termina el encuentro
Senegal demuestra que no es un rival fácil
Un segundo tiempo dominado por Francia
El arquero de Senegal no puede con la potencia de Mbappé
Gol de Mbappé
Senegal no se rinde
Gol de Senegal
Los franceses no dejan que Senegal concrete sus jugadas
Senegal no se rinde y sigue presionando
Arbitro da ocho minutos extra
Barcola una revelación de este encuentro
Ahora Francia con mayor velocidad en la cancha
Senegal mantiene control del balón
Barcola intenta otra jugada de gol
Francia mantiene control del balón
Mbappé intenta otro gol, pero no lo logra
Van 85 minutos de partido
Presiona nuevamente Senegal
Senegal no baja su velocidad
Bradley Barcola autor del segundo gol
Gol de Francia
Van 81 minutos de partido
Se disputan el balón en la zona media
Ahora Francia demuestra más efectividad
Sin fuera de juego en este momento
Jackson ha tenido dos jugadas clara de gol
Van 78 minutos de partido
Ahora Francia marca el control del balón
Además derriban a Koulibaly, pero sin marcar tarjeta
Mbappé cae, pero sin ser lesionado
También sale de la cancha Camara por parte de Senegal
Sale de la cancha Sarr
Buena ofensiva de Senegal, por lo que logran control del balón
Concentración en la portería de Senegal, pero no hay situación de peligro
Francia regresa más ofensiva
Se reanuda
Pausa de hidratación
No cuenta el gol de Senegal
La anotación de Senegal fue adelantada
El gol llegó a los 65 minutos
Mbappé anota
Mbappé avanza, pero sin éxito
Mbappé no logra concretizar el gol
Van 62 minutos de partido
Arbitro dijo que no hay penal a favor de Francia
El arbitro consulta el VAR
Mbappé cuestiona al arbitro por no marcar una falta contra él
Francia en zona defensiva de Senegal
Mbappé tiro a la portería de Senegal, pero el portero bloquea el balón
Mendy y Mbappé nuevamente en combinación en busca del gol
Koulibaly en jugadas decisivas
Por séptima ocasión Senegal intenta jugada de gol
Senegal avanza y presiona, el portero de Francia detiene la pelota
Mendy y Mbappé siguen presionando para buscar el gol
Mendy creando jugadas
Ahora Mbappé presiona y Mendy intento una jugada de gol, pero no se concreto
Van 52 minutos de partido
Ahora Francia avanza a la portería de Senegal
Senegal sigue ofensivo, pero Francia no le deja el balón
Jackson surge en la cancha e impide remate a la portería de Senegal
Francia intenta estar en toda la cancha
Olise remata, pero el portero detiene el balón
Dembélé avanza con el balón
Senegal avanza con el balón
Francia regresa a la cancha más ofensiva, pero Senegal no la deja avanzar
Se reanuda el encuentro
Termina el primer tiempo
Buena opción de Senegal, pero Francia termina salvándose
Sarr tira a la portería, pero el balón sale del estadio
Koulibaly es uno de los jugadores que ha puesto en aprietos a Francia
Rabiot ahora controla el balón y luego surge en escena Dembélé
Koundé y Mbappé intentan llegar a la portería de Senegal, pero sin éxito
Ahora Francia recupera el balón
Senegal sigue presionando en el área defensiva de Francia
Nuevamente controla el balón el portero
Van 47 minutos de encuentro
El portero de Senegal domina el balón y lo envía fuera de su área
Ahora Senegal con el balón
Senegal sigue en la ofensiva
Arbitro da seis minutos extras
Intercambio del balón de la defensa de Senegal
Mendy domina balón
Koulibaly desvía el balón y no hay gol francés
Sigue la presión contra Senegal en el área de la portería
Mbappé ahora con el balón
Van 41 minutos de partido
Sarr sale de la cancha para que lo sigan atendiendo
Se detuvo el partido
Sarr esta tirado en la cancha. Es atendido por paramédicos
Comenten falta contra Sarr
Nuevamente el portero francés bloquea el balón
Se intuye más agrevisidad de Senegal y menor efectividad de Francia
Nuevamente acelera la ofensiva de Senegal, pero el balón sale de la cancha
Ahora el portero en posición defensiva
Mbappé aleja el balón de la portería de Francia
Nuevamente la acción se traslada a la zona defensiva de Francia
Además Senegal mantiene el juego intenso
Francia no logra concretar sus jugadas
Mbappé creando jugadas
Francia con el dominio del balón
Ahora la acción se traslada a la portería de Senegal
El juego de Senegal es ofensivo y con velocidad
Nuevamente Senegal se acerca a jugada de gol en la zona defensiva de Francia
Senegal insiste y Francia aumenta su defensiva
Ahora la acción se concentra en el área central
Defensa francesa se concentra para apoyar al portero
Se reanuda el encuentro
Pausa de hidratación
Jackson llega solo hasta la portería de Francia, pero el portero evita el gol
Avanza Tchouameni hacia la portería de Senegal
Ahora Senegal controla el balón a los 23 minutos del encuentro
Upamecano ha tenido que resolver para evitar el gol de Senegal
Ahora Senegal recupera el balón
Mbappé se enfrenta a la defensa de Senegal
Ahora en la zona media
Mané es otro jugador de Senegal que sigue poniendo en aprietos a los franceses
Jackson nuevamente coordina jugada, pero defensa francesa no lo deja concretar
Ahora se concentran en la zona defensiva de Francia
Saliba sale a escena en este momento, pero no logra control
Sarr intenta juga de gol, pero se desvió el balón
Francia tiene superioridad en este punto del encuentro
Dembélé dispara a la portería, pero entra en escena la defensa de Senegal
Ahora Francia busca el gol
Sigue el movimiento defensivo de Francia
Ahora la acción se traslada al área defensiva de Francia
Francia y Senegal se concentran en el medio de la cancha
Senegal establece dos líneas defensivas
Hernández destaca en el intercambio de balón con sus compañeros
Francia logra dominio a los 15 minutos del partido
Se concentran en el área defensiva de Senegal.
Francia logra reorganizarse
Cometen falta contra Dembélé
Mbappé no logra su jugada y se salva Senegal
Ahora en el área defensiva de Senegal
Van 12 minutos de juego
Jackson de Senegal presiona a la defensa de Francia
Defensa de Senegal impide tiro de gol de Francia
El portero de Senegal alerta ante la ofensiva de Francia
Francia falla jugada cerca de la portería de Senegal
Senegal logra jugada y controla el balón
Van nueve minutos de partido
Ahora Francia toma el balón y se disputa jugada en zona defensiva de Senegal
Buen trabajo del portero de Francia
En la zona defensiva de Francia
Sigue Senegal con el balón
Senegal intenta llegar a la portería de Francia
Senegal lograr control del balón
Ahora Francia tiene dominio del balón
Mbappé con poca acción
Francia demuestra superioridad en el intercambio del balón
Van tres minutos de juego
El primer tiro de esquina es para Senegal
Comenzo el partido
En breve empieza el partido…
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