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Fútbol

Juego del Grupo I del Mundial 2026: Francia contra Senegal

El mediocampista de Francia, Aurélien Tchouaméni (08), el delantero Kylian Mbappé (10) y el mediocampista Adrien Rabiot (14) realizan ejercicios de calentamiento antes del partido del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Senegal, en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.
El mediocampista de Francia, Aurélien Tchouaméni (08), el delantero Kylian Mbappé (10) y el mediocampista Adrien Rabiot (14) realizan ejercicios de calentamiento antes del partido del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Senegal, en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. CHARLY TRIBALLEAU |AFP
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 16/06/2026 13:57
Francia y Senegal hacen su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 este martes 16 de junio. El encuentro se disputará en la ciudad de East Rutherford, estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, uno de los escenarios designados para albergar partidos del torneo.

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4:03 PM
16/06/2026

Termina el encuentro

4:02 PM
16/06/2026

Senegal demuestra que no es un rival fácil

4:01 PM
16/06/2026

Un segundo tiempo dominado por Francia 

4:01 PM
16/06/2026

El arquero de Senegal no puede con la potencia de Mbappé

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16/06/2026

Gol de Mbappé

3:59 PM
16/06/2026

Senegal no se rinde 

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16/06/2026

Gol de Senegal

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16/06/2026

Los franceses no dejan que Senegal concrete sus jugadas

3:55 PM
16/06/2026

Senegal no se rinde y sigue presionando 

3:54 PM
16/06/2026

Arbitro da ocho minutos extra 

3:53 PM
16/06/2026

Barcola una revelación de este encuentro 

3:53 PM
16/06/2026

Ahora Francia con mayor velocidad en la cancha

3:52 PM
16/06/2026

Senegal mantiene control del balón

3:51 PM
16/06/2026

Barcola intenta otra jugada de gol

3:51 PM
16/06/2026

Francia mantiene control del balón

3:49 PM
16/06/2026

Mbappé intenta otro gol, pero no lo logra

3:49 PM
16/06/2026

Van 85 minutos de partido 

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16/06/2026

Presiona nuevamente Senegal 

3:47 PM
16/06/2026

Senegal no baja su velocidad

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16/06/2026

Bradley Barcola autor del segundo gol

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16/06/2026

Gol de Francia 

3:45 PM
16/06/2026

Van 81 minutos de partido 

3:45 PM
16/06/2026

Se disputan el balón en la zona media

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16/06/2026

Ahora Francia demuestra más efectividad

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16/06/2026

Sin fuera de juego en este momento

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16/06/2026

Jackson ha tenido dos jugadas clara de gol

3:43 PM
16/06/2026

Van 78 minutos de partido 

3:42 PM
16/06/2026

Ahora Francia marca el control del balón

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Además derriban a Koulibaly, pero sin marcar tarjeta

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16/06/2026

Mbappé cae, pero sin ser lesionado

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16/06/2026

También sale de la cancha Camara por parte de Senegal

3:39 PM
16/06/2026

Sale de la cancha Sarr

3:39 PM
16/06/2026

Buena ofensiva de Senegal, por lo que logran control del balón

3:37 PM
16/06/2026

Concentración en la portería de Senegal, pero no hay situación de peligro

3:36 PM
16/06/2026

Francia regresa más ofensiva

3:35 PM
16/06/2026

Se reanuda 

 

3:32 PM
16/06/2026

Pausa de hidratación 

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16/06/2026

No cuenta el gol de Senegal

3:32 PM
16/06/2026

La anotación de Senegal fue adelantada

3:30 PM
16/06/2026

El gol llegó a los 65 minutos

3:30 PM
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Mbappé anota 

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16/06/2026

Gol de Francia 

3:28 PM
16/06/2026

Mbappé avanza, pero sin éxito 

3:28 PM
16/06/2026

Mbappé no logra concretizar el gol

3:26 PM
16/06/2026

Van 62 minutos de partido

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16/06/2026

Arbitro dijo que no hay penal a favor de Francia

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16/06/2026

El arbitro consulta el VAR

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16/06/2026

Mbappé cuestiona al arbitro por no marcar una falta contra él

3:21 PM
16/06/2026

Francia en zona defensiva de Senegal 

3:21 PM
16/06/2026

Mbappé tiro a la portería de Senegal, pero el portero bloquea el balón

3:20 PM
16/06/2026

Mendy y Mbappé nuevamente en combinación en busca del gol 

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16/06/2026

Koulibaly en jugadas decisivas 

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16/06/2026

Por séptima ocasión Senegal intenta jugada de gol

3:18 PM
16/06/2026

Senegal avanza y presiona, el portero de Francia detiene la pelota

3:18 PM
16/06/2026

Mendy y Mbappé siguen presionando para buscar el gol

3:17 PM
16/06/2026

Mendy creando jugadas 

3:17 PM
16/06/2026

Ahora Mbappé presiona y Mendy intento una jugada de gol, pero no se concreto

3:16 PM
16/06/2026

Van 52 minutos de partido

3:15 PM
16/06/2026

Ahora Francia avanza a la portería de Senegal 

3:15 PM
16/06/2026

Senegal sigue ofensivo, pero Francia no le deja el balón 

3:12 PM
16/06/2026

Jackson surge en la cancha e impide remate a la portería de Senegal 

3:11 PM
16/06/2026

Francia intenta estar en toda la cancha

3:11 PM
16/06/2026

Olise remata, pero el portero detiene el balón

3:11 PM
16/06/2026

Dembélé avanza con el balón 

3:10 PM
16/06/2026

Senegal avanza con el balón 

3:10 PM
16/06/2026

Francia regresa a la cancha más ofensiva, pero Senegal no la deja avanzar

3:09 PM
16/06/2026

Se reanuda el encuentro

2:54 PM
16/06/2026

Termina el primer tiempo 

2:54 PM
16/06/2026

Buena opción de Senegal, pero Francia termina salvándose 

2:54 PM
16/06/2026

Sarr tira a la portería, pero el balón sale del estadio

2:54 PM
16/06/2026

Koulibaly es uno de los jugadores que ha puesto en aprietos a Francia 

2:53 PM
16/06/2026

Rabiot ahora controla el balón y luego surge en escena Dembélé

2:52 PM
16/06/2026

Koundé y Mbappé intentan llegar a la portería de Senegal, pero sin éxito 

2:51 PM
16/06/2026

Ahora Francia recupera el balón 

2:51 PM
16/06/2026

Senegal sigue presionando en el área defensiva de Francia 

2:51 PM
16/06/2026

Nuevamente controla el balón el portero

2:50 PM
16/06/2026

Van 47 minutos de encuentro 

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16/06/2026

El portero de Senegal domina el balón y lo envía fuera de su área

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16/06/2026

Ahora Senegal con el balón 

2:48 PM
16/06/2026

Senegal sigue en la ofensiva 

2:48 PM
16/06/2026

Arbitro da seis minutos extras 

2:47 PM
16/06/2026

Intercambio del balón de la defensa de Senegal 

2:47 PM
16/06/2026

Mendy domina balón 

2:47 PM
16/06/2026

Koulibaly desvía el balón y no hay gol francés 

2:45 PM
16/06/2026

Sigue la presión contra Senegal en el área de la portería 

2:44 PM
16/06/2026

Mbappé ahora con el balón 

2:44 PM
16/06/2026

Van 41 minutos de partido 

2:44 PM
16/06/2026

Sarr sale de la cancha para que lo sigan atendiendo

2:43 PM
16/06/2026

Se detuvo el partido

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16/06/2026

Sarr esta tirado en la cancha. Es atendido por paramédicos 

2:43 PM
16/06/2026

Comenten falta contra Sarr

2:42 PM
16/06/2026

Nuevamente el portero francés bloquea el balón 

2:42 PM
16/06/2026

Se intuye más agrevisidad de Senegal y menor efectividad de Francia 

2:41 PM
16/06/2026

Nuevamente acelera la ofensiva de Senegal, pero el balón sale de la cancha

2:40 PM
16/06/2026

Ahora el portero en posición defensiva

2:39 PM
16/06/2026

Mbappé aleja el balón de la portería de Francia 

2:39 PM
16/06/2026

Nuevamente la acción se traslada a la zona defensiva de Francia 

2:39 PM
16/06/2026

Además Senegal mantiene el juego intenso 

2:39 PM
16/06/2026

Francia no logra concretar sus jugadas 

2:38 PM
16/06/2026

Mbappé creando jugadas 

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16/06/2026

Francia con el dominio del balón 

2:38 PM
16/06/2026

Ahora la acción se traslada a la portería de Senegal 

2:37 PM
16/06/2026

El juego de Senegal es ofensivo y con velocidad 

2:37 PM
16/06/2026

Nuevamente Senegal se acerca a jugada de gol en la zona defensiva de Francia 

2:35 PM
16/06/2026

Senegal insiste y Francia aumenta su defensiva

2:33 PM
16/06/2026

Ahora la acción se concentra en el área central

2:33 PM
16/06/2026

Defensa francesa se concentra para apoyar al portero

2:32 PM
16/06/2026

Se reanuda el encuentro 

2:28 PM
16/06/2026

Pausa de hidratación

2:28 PM
16/06/2026

Jackson llega solo hasta la portería de Francia, pero el portero evita el gol

2:27 PM
16/06/2026

Avanza Tchouameni hacia la portería de Senegal 

2:26 PM
16/06/2026

Ahora Senegal controla el balón a los 23 minutos del encuentro 

2:26 PM
16/06/2026

Upamecano ha tenido que resolver para evitar el gol de Senegal 

2:25 PM
16/06/2026

Ahora Senegal recupera el balón 

2:25 PM
16/06/2026

Mbappé se enfrenta a la defensa de Senegal

2:25 PM
16/06/2026

Ahora en la zona media 

2:24 PM
16/06/2026

Mané es otro jugador de Senegal que sigue poniendo en aprietos a los franceses 

2:23 PM
16/06/2026

Jackson nuevamente coordina jugada, pero defensa francesa no lo deja concretar

2:23 PM
16/06/2026

Ahora se concentran en la zona defensiva de Francia 

2:23 PM
16/06/2026

Saliba sale a escena en este momento, pero no logra control 

2:22 PM
16/06/2026

Sarr intenta juga de gol, pero se desvió el balón 

2:21 PM
16/06/2026

Francia tiene superioridad en este punto del encuentro 

2:21 PM
16/06/2026

Dembélé dispara a la portería, pero entra en escena la defensa de Senegal 

2:20 PM
16/06/2026

Ahora Francia busca el gol 

2:20 PM
16/06/2026

Sigue el movimiento defensivo de Francia 

2:20 PM
16/06/2026

Ahora la acción se traslada al área defensiva de Francia 

2:19 PM
16/06/2026

Francia y Senegal se concentran en el medio de la cancha

2:18 PM
16/06/2026

Senegal establece dos líneas defensivas 

2:18 PM
16/06/2026

Hernández destaca en el intercambio de balón con sus compañeros 

2:18 PM
16/06/2026

Francia logra dominio a los 15 minutos del partido 

2:17 PM
16/06/2026

Se concentran en el área defensiva de Senegal. 

2:17 PM
16/06/2026

Francia logra reorganizarse

2:17 PM
16/06/2026

Cometen falta contra Dembélé

2:16 PM
16/06/2026

Mbappé no logra su jugada y se salva Senegal 

2:16 PM
16/06/2026

Ahora en el área defensiva de Senegal 

2:15 PM
16/06/2026

Van 12 minutos de juego 

2:15 PM
16/06/2026

Jackson de Senegal presiona a la defensa de Francia

2:14 PM
16/06/2026

Defensa de Senegal impide tiro de gol de Francia 

2:14 PM
16/06/2026

El portero de Senegal alerta ante la ofensiva de Francia

2:14 PM
16/06/2026

Francia falla jugada cerca de la portería de Senegal 

2:13 PM
16/06/2026

Senegal logra jugada y controla el balón

2:12 PM
16/06/2026

Van nueve minutos de partido 

2:12 PM
16/06/2026

Ahora Francia toma el balón y se disputa jugada en zona defensiva de Senegal 

2:12 PM
16/06/2026

Buen trabajo del portero de Francia

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16/06/2026

En la zona defensiva de Francia

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16/06/2026

Sigue Senegal con el balón

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16/06/2026

Senegal intenta llegar a la portería de Francia

2:08 PM
16/06/2026

Senegal lograr control del balón

2:08 PM
16/06/2026

Ahora Francia tiene dominio del balón 

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16/06/2026

Mbappé con poca acción 

2:06 PM
16/06/2026

Francia demuestra superioridad en el intercambio del balón 

2:06 PM
16/06/2026

Van tres minutos de juego 

2:04 PM
16/06/2026

El primer tiro de esquina es para Senegal

2:03 PM
16/06/2026

Comenzo el partido

1:50 PM
16/06/2026

En breve empieza el partido…

En breve empieza el partido…
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