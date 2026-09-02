Naviferias 2026: IMA mantendrá en $15 la canasta navideña e incluirá nuevos productos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) prepara las Naviferias 2026 con una novedad en su tradicional canasta navideña: la incorporación de nuevos productos, manteniendo el precio de 15 dólares.

Durante una entrevista con TVN Noticias, el director del IMA, Nilo Murillo, informó que el proceso para la organización de las ferias avanza y adelantó algunos de los productos que serán incluidos este año.

“Los panameños van a tener su canasta navideña a 15 dólares, que es importante”, afirmó Murillo, quien reiteró que el precio se mantendrá.

El funcionario explicó que la canasta contará con los productos que tradicionalmente se han ofrecido, pero este año se ampliará su contenido con alimentos utilizados en la preparación de las comidas de Navidad.

“Lo anterior era el pícnic: 10 libras de arroz, 2 latas de guandú, 1 libra de azúcar, 1 libra de sal. Sin embargo, ahora tenemos maíz, aceituna para el tamal”, detalló.

A estos productos se sumarán mayonesa para la ensalada, vegetales mixtos y sazonadores. También se incluirá una lata de piña y pasitas, utilizadas en la preparación del tamal.

“Vamos a tener una lata de piña también. Pasitas, que lógicamente utilizamos en el tamal”, señaló el director del IMA.

Murillo destacó que la ampliación de la canasta busca ofrecer a los consumidores una mayor variedad de productos sin incrementar el costo.

“Nos sentimos sumamente honrados y distinguidos de poderle llevar una canasta bastante completa”, manifestó.

Al ser consultado nuevamente sobre el precio, el director del IMA fue enfático: “Todo con el mismo precio”.

El funcionario también indicó que ya se encuentran próximos a la firma de los contratos relacionados con el proceso. “Ya nosotros estamos en el punto de firmar los contratos. Se les va a estar pasando para que ellos evalúen, que es lo sano”, explicó.

Según Murillo, la firma de estos contratos está prevista para octubre, con lo que el proceso quedaría listo para las Naviferias 2026.

La nueva canasta navideña mantendrá así su precio de 15 dólares, pero incorporará productos adicionales destinados principalmente a la preparación de platos tradicionales de la temporada.