Asamblea recibirá otros $25 millones en el secreto del ‘silencio administrativo’

El silencio también se ha extendido al MEF. Este diario consultó al director de Presupuesto, Justo Botacio, sobre los argumentos presentados por la Asamblea Nacional para solicitar esos fondos. El funcionario pidió canalizar la consulta “a través del despacho superior”, pero, finalmente, no hubo respuesta.

Ni Castañedas ni Vásquez han respondido las reiteradas llamadas ni las preguntas formuladas por este medio sobre el tema.

Contrario a la promesa de “defender la transparencia”, formulada por la presidenta de la Asamblea en su discurso del 1 de julio, y a su llamado a “fiscalizar y cuidar el dinero del pueblo” porque “fiscalizar es preguntar con responsabilidad y exigir explicaciones”, en este asunto lo que ha prevalecido es el silencio.

La explicación ofrecida a varios diputados de la coalición Vamos, que cuestionaron a Castañedas, es que los funcionarios que aún no han cobrado recibirían sus pagos en septiembre. La pregunta es si esos desembolsos saldrán de esta partida adicional o si, por el contrario, esos fondos ya están comprometidos para otros fines.

La Asamblea Nacional habría agotado en julio los $136 millones asignados a su presupuesto de funcionamiento. Tras la llegada de Shirley Castañedas a la presidencia del Legislativo, el pasado 1 de julio, la institución solicitó otros $25 millones.

Tras la investigación de La Estrella de Panamá , “La nueva planilla de Shirley Castañedas: 456 funcionarios ingresan a la Asamblea”, publicada el 31 de agosto, que reveló la contratación de 456 nuevos funcionarios desde el 1 de julio, mientras centenares de servidores públicos transitorios continúan trabajando sin cobrar desde julio, comenzaron los reclamos y salió a relucir un dato todavía más revelador:

Esta es la pregunta de los $25 millones, monto adicional que solicitó la institución al MEF y de lo que han evitado explicar tanto la presidenta del Palacio Justo Arosemena, Shirley Castañedas (del partido Realizando Metas), así como Eduardo Vásquez presidente de la Comisión de Presupuesto (partido Cambio Democrático).

¿Para qué pidió la Asamblea Nacional más fondos millonarios al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y por qué ha evitado sustentar la solicitud ante la Comisión de Presupuesto del propio Legislativo?

La reserva y sus razones

A solicitud del Legislativo, el MEF envió a la Comisión de Presupuesto, el pasado 5 de agosto, la documentación correspondiente al traslado de partida.

No obstante, aunque la Comisión de Presupuesto ha sesionado de manera ordinaria, desde que el trámite se efectuó y la documentación del MEF fue recibida el pasado 5 de agosto, la instancia presidida por Vásquez aún no ha incorporado el asunto en su agenda de discusión.

“El trámite de sustentación lo van a dejar pasar por silencio administrativo para evitar que Shirley tenga que sustentar”, dijo a este diario la diputada de Vamos Patsy Lee.

Así, este sábado 5 de septiembre se cumplirá automáticamente el plazo para su aprobación mediante “silencio administrativo”, explicó también a este diario la diputada de Vamos Janine Prado, quien formó parte de esa comisión durante la presidencia del diputado Jorge Herrera, hasta el 30 de junio de 2026.

Existen dos vías para que se produzca la aprobación. La primera es que el asunto sea incluido en el orden del día de la Comisión de Presupuesto, se abra la discusión y esta culmine con una decisión. La segunda es que transcurran 30 días desde que el MEF remitió la documentación sin que la comisión se pronuncie, con lo cual operaría el llamado “silencio administrativo”.

Pero estos fondos no necesariamente estarían destinados al pago de la llamada planilla 2020, denominada así porque permite a cada diputado contratar hasta 20 funcionarios por un monto máximo de $20 mil mensuales. Si se multiplica esa cifra por los 71 diputados, el costo asciende a unos $1,4 millones al mes. La pregunta, entonces, es inevitable: ¿a qué se destinarían los más de $23 millones restantes

“Se desconoce porque al no tener un debate, no podemos tener la información”, acotó Prado.

Por su parte, la diputada Lee señaló que, en su caso, solo ha contratado a 12 personas a través de esa planilla y que ninguna ha cobrado.

“Yo no utilizo toda la planilla y es un tema que nos preocupa, porque son personas que trabajan, que no son botellas y que tienen que llevar el sustento a sus hogares. En mi caso, varios son del área oeste y deben gastar en gasolina para trasladarse todos los días hasta su lugar de trabajo”, comentó Lee.

La diputada Lee aseguró que hay diputados cuyo personal sí estaría cobrando, aunque este diario no ha podido corroborarlo debido a la falta de transparencia en la publicación de las planillas.

Tal como reseñó este medio, la Asamblea Nacional no publica la información correspondiente al personal eventual, mientras que la Contraloría General de la República dejó de actualizar el detalle del personal asignado a cada diputado. La última información disponible en ese registro corresponde a abril de 2025. Además, otro portal de la entidad fiscalizadora, que anteriormente permitía consultar el personal por partida, ya no ofrece ese nivel de detalle.

“Ella nos dice que sí, que el pago del personal transitorio se va a reflejar el 15 de septiembre. Llamamos al director nacional de Presupuesto del MEF y nos indicó que el 5 de agosto enviaron una orden para hacer un traslado de partida por $25 millones destinado al pago de las planillas. El presidente de la Comisión de Presupuesto no supo respondernos por qué no había dado trámite a esa solicitud”, relató Lee.

Lo más grave, a su juicio, es que en el Legislativo existen dos categorías de diputados: “los que tienen cashback y botellas, y los que sí utilizamos la planilla 2020 de manera responsable”.

Según la diputada Lee, Vásquez y la presidenta del Legislativo les habrían dicho que están “afectando la institucionalidad porque nosotros estamos dando a conocer el tema de las planillas abultadas que tienen algunos diputados”.

Mientras ayer, en la Plaza de las Banderas, la Asamblea celebraba con fuegos artificiales sus “120 años de historia, democracia y servicio a la nación”, la orquesta del SPI tocaba y cantaba “¿Oh, qué será?”, al ritmo de la cual bailaban Castañedas y su vicepresidente, Manuel Salerno. Para varios funcionarios que sí trabajan y acumulan dos meses sin cobrar, aquel festejo se sintió como “una burla”, según expresaron a este medio.