Canal destina $82 millones al proyecto Río Indio en 2027

El proyecto del lago de Río Indio entra en una nueva etapa. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) contempla ejecutar $82 millones durante el año fiscal 2027 para avanzar en esta iniciativa, destinada a fortalecer la disponibilidad de agua para el consumo de la población y las operaciones del Canal.

El anuncio lo hizo Ilya Espino de Marotta, administradora designada de la ACP, durante la presentación del proyecto de presupuesto de la entidad para la vigencia fiscal 2027.

“Para el año fiscal 2027 se planifica una ejecución de 82 millones de dólares para el proyecto del Lago de Río Indio”, informó Espino de Marotta.

La administradora explicó que estos recursos permitirán avanzar en las primeras acciones relacionadas con el proyecto. Durante 2027 comenzarán los primeros asentamientos y procesos de compensación, además de la licitación del diseño y construcción de la nueva presa, detalló.

El proyecto de Río Indio busca fortalecer la disponibilidad del recurso hídrico para dos usos prioritarios: el consumo de la población y las operaciones del Canal de Panamá.

La inversión forma parte de la estrategia de la ACP para preparar la vía interoceánica ante escenarios de mayor presión sobre los recursos hídricos.

Espino de Marotta señaló que la planificación presupuestaria considera condiciones hídricas desafiantes, incluida la posibilidad de un fenómeno de El Niño fuerte. Por ello, el Canal incorporará medidas para optimizar el uso del agua y garantizar tanto la operación de la vía como el recurso destinado a la población.

Los $82 millones destinados a Río Indio forman parte de un programa de $341.3 millones en nuevas inversiones contemplado por la ACP para la vigencia fiscal 2027.

Según Espino de Marotta, estos recursos estarán dirigidos al reemplazo de activos, sostenimiento de la operación, contingencias y la maduración de proyectos estratégicos y mayores.

La inversión en Río Indio adquiere relevancia dentro de este escenario debido a la necesidad de contar con nuevas fuentes de agua para enfrentar periodos secos y garantizar la continuidad de las operaciones del Canal.

El proyecto de presupuesto de la ACP para la vigencia fiscal 2027 fue aprobado este martes por el Consejo de Gabinete y ahora deberá continuar su trámite ante la Asamblea Nacional.

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, informó que el presupuesto contempla aportes directos al Tesoro Nacional por $3,607.8 millones, unos $414 millones más que lo aprobado para la vigencia fiscal 2026.

Icaza explicó que el proyecto fue aprobado previamente por la Junta Directiva de la ACP mediante el Acuerdo No. 459 del 11 de agosto de 2026.

La vigencia fiscal comprende el periodo entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

De acuerdo con las cifras presentadas por el ministro, el Canal estima ingresos totales por $5,255.3 millones y gastos de operación por $1,784.5 millones durante ese periodo.

“Este incremento refleja la solidez financiera del Canal y su compromiso permanente con el país”, afirmó Icaza al referirse al aumento de los aportes proyectados al Estado.

Otro de los elementos incluidos en el presupuesto es la actualización del derecho por tonelada que paga la Autoridad del Canal de Panamá.

El cargo pasará de $1 a $1.75 por tonelada. Icaza aclaró que esta modificación no representa un aumento de los peajes ni de las tarifas que pagan los clientes del Canal.

“Este aporte no representa, bajo ninguna circunstancia, un costo adicional para los usuarios del Canal. No implica cambio en los peajes ni en las tarifas que el Canal cobra a sus clientes”, afirmó el ministro.

Icaza también explicó que el ajuste no modifica el monto total de los aportes que el Canal entrega al Estado.

Según el ministro, el aumento del derecho por tonelada representa un mayor egreso para la ACP y reduce su utilidad neta, pero la suma de este cargo y los aportes al Tesoro mantiene el monto total proyectado para el Estado.

“La sumatoria total del cargo de derecho por tonelada más lo que es el aporte del Estado, el total es el mismo que ha venido recibiendo la República de Panamá”, explicó.