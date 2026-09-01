Septiembre llega con arte, danza y teatro al Centro Cultural de España en Panamá

El Centro Cultural de España en Panamá Casa del Soldado prepara para el mes de septiembre una programación que reúne actividades dirigidas a públicos de distintas edades e intereses, con propuestas que abarcan las artes visuales, la danza, la dramaturgia, la escritura teatral y la fotografía.

La agenda del mes incluye talleres, conversatorios y presentaciones artísticas, muchas de ellas con entrada gratuita y cupos limitados, como parte de su programación cultural.

La programación comenzará con una nueva edición de Sábado Súper Pritty, el programa infantil dirigido a niños y niñas de entre 7 y 12 años.

El taller se realizará el sábado 5 de septiembre, de 10:00 am a 12:00 pm, en la Casa del Soldado. Durante la jornada, los participantes crearán su propia pintura inspirada en un bodegón contemporáneo, explorando colores, formas y detalles para desarrollar una obra propia.

El Centro Cultural de España proporcionará todos los materiales necesarios y cada participante podrá llevarse su creación a casa al finalizar la actividad.

La participación es gratuita, aunque los cupos son limitados y se requiere inscripción previa.

Los días 8 y 9 de septiembre, la Escuela Nacional de Danzas celebrará su 78 aniversario con una presentación especial que conmemora también los 150 años del nacimiento del compositor español Manuel de Falla, una figura fundamental de la música y la creación escénica española.

El Ballet de la Escuela Nacional de Danzas ofrecerá durante dos funciones una pieza preparada especialmente para la celebración, en un espectáculo que vincula la danza, la música y el patrimonio cultural español.

La presentación contará además con la participación de Estela Alonso, invitada especial del Ballet Nacional de España.

Las funciones comenzarán a las 7:00 p.m. en el Teatro Baby Torrijos, de la Ciudad de las Artes, con entrada libre. Los interesados pueden obtener su boleto gratuito mediante la plataforma Eventbrite.

La programación continuará el 9 de septiembre con DramaTOURgia, un programa de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo que busca promover la dramaturgia contemporánea española a través de la Red de Centros Culturales de España.

La iniciativa genera espacios de intercambio, formación y creación alrededor de las artes escénicas.

Ese día se desarrollará el conversatorio “Entrar en el huracán. De la palabra al escenario”, a cargo del dramaturgo, guionista y director Sergio Serrano.

La actividad explorará la relación entre palabra, cuerpo y voz, a partir de las preguntas que surgen durante el proceso de trasladar un texto a la escena. El encuentro está dirigido a dramaturgos, actores, gestores culturales, directores de espacios creativos y personas interesadas en los procesos de creación escénica.

Como parte de DramaTOURgia, del 10 al 12 de septiembre se desarrollará el taller ‘Escribir desde el latido. Taller de escritura teatral’, también impartido por Sergio Serrano.

La propuesta plantea acercarse a la escritura teatral desde la escucha del propio latido, del entorno y de aquello que ocurre en escena. A través de ejercicios, lecturas y herramientas de creación, los participantes podrán explorar procesos de escritura, teatralidad y construcción de universos personales.

El taller busca ofrecer recursos para quienes desean comenzar o profundizar en sus propios proyectos teatrales.

Las sesiones se desarrollarán el 10 y 11 de septiembre, de 6:00 pm a 9:00 pm, y el 12 de septiembre, de 9:00 am a 12:00 pm, en el Centro Cultural de España–Casa del Soldado.

La actividad es gratuita y con cupos limitados, por lo que requiere inscripción previa.

Serrano - nacido en Segorbe (España) en 1990 - es dramaturgo, guionista y director. Ha escrito una veintena de piezas para teatro y cine y ha recibido reconocimientos como el Premio Internacional de Teatro Ricardo López Aranda y el Premio de la Crítica Valenciana. Sus trabajos han sido presentados en distintos espacios de España y Francia y ha realizado estancias artísticas en la Academia de España en Roma y el Teatro Real de Londres (Reino Unido).

La agenda también contempla un espacio dedicado a la fotografía y al desarrollo de proyectos de autor impulsado por el Photobook Club Panamá.

El encuentro propone una dinámica participativa en la que los asistentes podrán presentar su fotolibro, maqueta o serie fotográfica, recibir comentarios constructivos de otros participantes, compartir procesos, dudas y referencias, y dialogar con invitados vinculados al mundo de la fotografía y el arte.

Entre los objetivos de esta iniciativa están fomentar el desarrollo de proyectos fotográficos de autor, crear comunidad alrededor del fotolibro, generar espacios de apoyo mutuo y dar continuidad a los procesos creativos.

Los interesados en presentar proyectos deben escribir previamente al correo photobookclubpanama@gmail.com.

La actividad forma parte de las iniciativas del Photobook Club Panamá y se plantea como un encuentro mensual en la Casa del Soldado.

De esta manera, el Centro Cultural de España Casa del Soldado consolida durante septiembre una programación diversa que apuesta por la formación, la creación artística y el intercambio cultural, con propuestas que acercan las artes a niños, jóvenes y adultos y que conectan la producción cultural panameña con iniciativas y creadores de España. Una programación que se añade a la exposición ‘Interludio’ - elaborada con las obras de la artista colombiana Remedios -que será expuesta en la Casa del Soldado hasta el 26 de septiembre.