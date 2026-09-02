Operación Destello: PGN aprehende a 5 personas por varios homicidios en Panamá

La Procuraduría General de la Nación (PGN) aprehendió a cinco personas durante la Operación Destello, desarrollada por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, con el apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

Entre los aprehendidos se encuentran tres personas, dos hombres y una mujer, requeridas por su presunta vinculación con el homicidio doloso agravado de un empresario de origen suizo-español, ocurrido el 15 de abril de 2026 en el sector de Llano Bonito, corregimiento de Juan Díaz, cerca del Corredor Sur.

Las capturas relacionadas con este caso se realizaron en Pacora y en el distrito de San Miguelito. Los investigados también son requeridos por el delito de asociación ilícita, según informó la PGN.

Como parte de las diligencias de la Operación Destello, las autoridades también aprehendieron en Las Cumbres a un hombre presuntamente vinculado con un homicidio registrado el 12 de julio de 2026 en el sector de Tierra Prometida, corregimiento de Ernesto Córdoba Campos.

Además, durante otras acciones desarrolladas en Pacora, la Fiscalía ubicó presunta sustancia ilícita y aprehendió a un hombre por este hecho.

Las diligencias se llevaron a cabo en los sectores de Pacora, Las Cumbres y el distrito de San Miguelito.

Las cinco personas serán puestas a disposición de un Tribunal de Garantías para las audiencias correspondientes, en las que el Ministerio Público presentará las solicitudes que considere pertinentes.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia, en apego a la Constitución, la ley y el respeto de los derechos ciudadanos.