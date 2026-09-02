ONU advierte que el calentamiento global superará los 1,5 °C

El mundo se encamina a superar en los próximos años el límite de 1,5 °C respecto a la era preindustrial, aunque todavía es posible reducir el aumento de las temperaturas y avanzar hacia los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, según advirtió este miércoles el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

De acuerdo con información de EFE, el organismo de la ONU alertó en un informe divulgado este 2 de septiembre que superar la barrera de 1,5 °C incrementará los riesgos e impactos del cambio climático a niveles cada vez más peligrosos.

El Acuerdo de París, adoptado en 2015, tiene como objetivo limitar el aumento de la temperatura media global a menos de 2 °C respecto a los niveles preindustriales y, preferiblemente, a 1,5 °C.

Según el estudio del PNUMA citado por EFE, la mejor estrategia ahora consiste en limitar al máximo y durante el menor tiempo posible la superación de los 1,5 °C, para posteriormente lograr que las temperaturas vuelvan a situarse por debajo de ese nivel..

El PNUMA también destacó que las acciones para limitar el calentamiento global deben ir acompañadas de políticas de adaptación que permitan reducir los efectos de la crisis climática, especialmente en las comunidades y ecosistemas más vulnerables.

El informe advierte que, una vez superado el límite de 1,5 °C, los impactos climáticos aumentarán con cada fracción adicional de calentamiento.

Entre las posibles consecuencias se encuentran fenómenos meteorológicos extremos más intensos, destrucción de ecosistemas, riesgos para los pequeños Estados insulares y las ciudades costeras de baja elevación, así como afectaciones a la salud humana, la seguridad alimentaria y el suministro de agua, según citó EFE.

Además, aumenta la posibilidad de alcanzar puntos de inflexión irreversibles, como la pérdida parcial de las capas de hielo de la Antártida occidental y Groenlandia o una mayor degradación de la selva amazónica.

Como primera medida, plantea reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero para avanzar hacia las cero emisiones netas, al tiempo que se implementan acciones urgentes de adaptación para proteger a las poblaciones más vulnerables.

El informe también contempla la extracción de dióxido de carbono de la atmósfera mediante métodos como la forestación y la restauración de ecosistemas, además de tecnologías como la captura directa de carbono del aire y su almacenamiento